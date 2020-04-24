AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

نورهان البطريق تكتب: ماذا يعني لنا رمضان هذا العام؟

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:17 م
صدى البلد
Advertisements
كان قدومك  هذا  العام  مختلفًا عن الأعوام السابقة،  فقد انتظارنا  مجيئك هذا العام بفارغ  الصبر، لنعتذر  كثيرًا ، وندعو  الله أكثر  ليرفع  عنا  البلاء والوباء، نعترف أننا  كنا أحيانًا كثيرة  نتطاول،  وأحيانا  أخرى كنا  نخطىء  باستخدام  كلمات غير  لائقة، ولكن  عزاءنا  الوحيد  أنه  كان  نابعًا  عن  جهلنا وسوء فهمنا ، فكلما  كانت تضيق صدورنا، أخذت  ألسنتنا  تنطلق بكلمات تنم  على  السخط  والغضب، والدليل على عدم  استيعابنا لما كنا نردده ، أننا  كنا سرعان ما ننسى ما قلناه  بعد أن نهدأ.

كانت  هذه  الأيام  كفيلة  لكي  تعلمنا  أن  اليوم  الذي كان يمر عاديًا كان   نعمة كبيرة يستحق منا الشكر، وأن  الذهاب للعمل- الذي  كنا  نتذمر منه يوميًا -بات دعوة  كل رب  أسرة  يحلم  بأن  يعود  إلى  حياته  العملية، وأن  الالتفاف  حول  العائلة وتحديد  موعد  لقاء  الأصدقاء  الذي  كنا  تختاره  وفق  أهوائنا  صار اليوم  رغبة مٌلحة،  ولكننا مع الأسف  نعجز اليوم  عن  تحقيقها.

أدركنا  أن  الذهاب  إلى  المدارس  كل يوم  ،والازدحام  الذي  كنا  لا نكترث  له  في  أماكن  التنزه  ،والتكدس الذي  كنا  لا نعبأ  لأمره في  الأسواق  من النعم  التي  لاتعد  ولا تحصى.

أيقنا أن  لغة  الجسد  التي  كنا  نتحاشى  القيام  بها في  أوقات  الخصام  والخلاف- وذلك لضمان  وجودها  الدائم - لهي  من  أعظم  النعم  التي  منحها  الله  إلينا  .فكم  هو  مؤلم  الآن  أن  تقترب  لتبادر  بالسلام  أو  تسارع لتعانق  أحدهم  ثم سرعان  ما تبتعد  عنه  حتى  لا تسبب له  الضرر  ،وتجلب  لنفسك  الأذى .

نعتذر  عن  سوء  أدبنا وتقصيرنا  وما  اقترفناه  من  أخطاء  سواء كان سهوًا  أو عمدًا  ، فقد  أتيناك  يالله نادمين ،فلا  تردنا  خائبين  ، فقد  انتابنا  الشعور  بالخوف  والقلق خلال  الشهور  الماضية  ، و افتقدنا  كثيرًا  نعمة  الأمان  ، فانعم  علينا يالله بالسكينة ، و اغمر علينا بالطمأنينة،فإنك القادر  الذي لا يعجزه شيء.
Advertisements

ترشيحاتنا

أزمة كبيرة تضرب الزمالك بشأن المستحقات

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب غادة عادل

أخبار الرياضة.. إصابة زوجة أسطورة ليفربول بـ كورونا.. أزمة كبيرة تضرب نادي الزمالك

التلاتة في الزنزانة.. سما المصري وحنين ومودة الشهرة قبل الأخلاق

الصحة: تسجيل 201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و7 وفيات

صدمة جديدة لعشاق الهلال السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ضيقة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة