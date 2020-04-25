د. عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: الدراما الفنية وتأثيرها على الصائمين

مما لا شك فيه أن الإسلام لا يحرم الفن الهادف ولا ينكره؛ لما له من تأثير مهم على الفرد والمجتمع ، فهو يعبر عن ثقافته، ويترجم أفراحه وأحزانه ، ويخرج به من دائرة المحلية إلى آفاق العالمية.





وإنما تقاس عظمة الأمم بمفكريها ومبدعيها ومثقفيها, ويعلوا قدرها بمجدديها، ويرتقي شأنها ويرتفع؛ بمواكبتها للتقدم والحضارة ، والفن الهادف أداة بناء شخصية هذا المجتمع والتي يجب أن تدور في إطار رفعته وعلو شأنه وذلك بتدعيم دور الأخلاق الحسنة، وترسيخ القيم النبيلة في نفوس أفراد الأسرة؛ والتي هي نواة المجتمع وعماد قوامه، لا أن تكون معول هدم في أساسه وبنيانه بالمناظر المخلة والتي تدعو للإباحية، ولا بالألفاظ الخارجة عن حدود اللياقة والعادات المحترمة.





ورمضان شهر الصيام والقيام، والصائم فيه يحتاج إلى ما يعينه على اغتمام فرصته الذهبية ،وما يدفعه نحو إرضاء ربه، وقبول عمله، ورفع درجاته.

والدراما الفنية الهادفة قد تعين الصائمين على ذلك، وذلك إذا ما عملت على تحقيق مقاصد شهر رمضان فيهم فتأخذ بيدي الصائمين إلى مرضاة ربهم واغتنام شهرهم؛ فتحثهم على فعل كل جميل ومعروف، وتنهاهم عن كل سوء وقبيح، وتعمل على عدم إثارة شهواتهم، واحترامهم لأوقاتهم، ومعاملة غيرهم بحسن الأخلاق وجميل الألفاط ....

أما الدراما الهابطة المبتذلة فهي سبيل لإفساد الصيام على الصائمين، وتضيع الوقت على القائمين المصلين الذاكرين، وفك أصفاد وأغلال الشيطان الرجيم، وإثارة الشهوات في نفوس الضعفاء من المشاهدين.





ولن يسلم المجتمع من ضررها وآذاها ؛ حيث ستكون عبئا عليه مسيئة له في الداخل والخارج؛ وقد نهى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك حيث قال: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» .





ومن هنا كان لزاما على المسئولين مواجهة هذا التطرف الدرامي والانفلات الأخلاقي – إذا ما وجد – حفاظا على صالح الفرد والمجتمع، وذلك بأمرين:





الأمر الأول: التأكيد على الجانب الأخلاقي وأن ممارسة هذه الأعمال الدرامية لابد وأن يتم في إطار من القيم واحترام عقول وثقافة المجتمع، والبعد عما يهدد أفكار أفراده لا سيما الشباب منهم ؛ ذلك لأن الفن الهادف رفيع المستوى لا يكتمل إلا في إطار من الأخلاق والتي ينعكس أثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع؛ والإسلام يلزم أن تتم جميع تشريعاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى العبادة في إطار أخلاقي, وهذا ما قصده النبي – - بقوله: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ".





الأمر الثاني : الاتصال بكل القائمين على الأعمال الدرامية ومراقبي المصنفات الفنية خاصة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لوضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام صناع الأعمال الدرامية بأصول المهنة وأخلاقياتها؛ حماية لحق المواطن في التمتع بأعمال فنية ودرامية على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتفق مع الأخلاق السامية والهوية الثقافية المصرية والتي تنبع من التمسك بقيم الدين الحنيف وما نصَّت عليه النصوص القانونية ومواثيق الشرف الإعلامية .

والله الموفق والمستعان ,,,



