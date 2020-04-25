جدل برلماني حول مقترح إعادة فتح المقاهي وصالات الجيم والمطاعم.. نواب: صحة المواطن في المقام الأول.. وبيع الخضراوات والفاكهة بدلا منها حل مؤقت

- محلية النواب تطالب أصحاب المقاهي باستخدام الكافيهات في بيع المنظفات
- برلماني يكشف عن مخاطر إعادة فتح المقاهي وصالات الجيم
- تحرك برلماني لإعادة النظر في قرار إغلاق المقاهي والمطاعم بسبب كورونا
- يؤدى إلى زيادة اعداد المصابين.. برلمانى يعلق على مقترح إعادة فتح المقاهى
أثار مقترح النائب جون طلعت الخاص بإعادة النظر فى إغلاق المقاهى والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم جدلا وتباينا فى الآراء بين اعضاء متخصصين من لجنة الإدارة المحلية وغيرهم، الذين أكدوا أن صحة المواطن فى المقام الأول وإعادة فتحها فى هذا الوقت تؤدى إلى خسائر هائلة أبرزها تدمير صحة المواطنين من جهة والاقتصاد من جهة أخرى.
فى البداية، توجه النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، خاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا، وذلك في إطار عمل الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا مع اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية.
وقال طلعت: "لا أحد ينكر الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وحجم التضحيات التى قدمتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين دون أي اعتبارات لـ تحديات كبيرة تواجهها، مما جعلها النموذج الأفضل بالمقارنة مع العديد من الدول التى تأثرت بهذه الجائحة".
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذه الجهود كان وعي المواطنين حاضرًا نوعا ما، وعملت الأغلبية على تطبيق الإجراءات الوقائية وأتخاذ التدابير اللازمة، خاصة البقاء فى المنازل، ولكن مع مرور الوقت بدأت بعض التداعيات السلبية تظهر نتيجة لبعض هذه الإجراءات وخاصة من جانب أصحاب المقاهي والكافيهات، وصالات الجيم والمطاعم، حيث التأثير السلبي علي أوضاعهم المعيشية تتزايد، لما تضمه من عدد كبير من العمال".
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تصريحات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بشأن إعادة الأوضاع لطبيعتها مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية من جانب الجميع، مؤشر جيد على التحرك في هذا الإطار وتلبية رغبة جموع العاملين المتضررين في هذه القطاعات، مع التأكيد عليهم وإلزامهم بتنفيذ التدابير التى من شأنها لا تحقق أى تجمعات قد تكون بيئة مناسبة لانتقال العدوى.
وفى المقابل تحفظت منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، خاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.
وقالت "جاب الله" فى تصريحات لـ"صدى البلد": "الحكومة قامت بجهود جبارة من أجل السيطرة على فيروس كورونا وعدم انتشار المرض فى أرجاء الجمهورية"، مؤكدًا أن الهدف الاول أمام البرلمان والحكومة هو صحة المواطن المصرى فى المقام الأول.
وطالبت النائبة أصحاب الكافيهات والمقاهى باستخدام بدائل أخرى عنها مؤقتًا مثل بيع الخضراوات أو الفاكهة أو المنظفات أو السلع الأخرى حتى يزول هذا الوباء العالمى، إذ إنه لا ينظر إلى صغير ولا كبير وإنما يحصد الأرواح بلا رحمة.
وأكدت "منى جاب الله"، أنه اذا تم فتح الكافيهات والمقاهى فى هذا الوقت فذلك سيؤدى إلى خسائر كبيرة من جميع الجوانب، لافتة إلى أن الشيشة إحدى أهم وسائل نقل العدوى، إضافة إلى التجمعات، فأغلب المقاهى تمتلك أاماكن ليست متسعة ومغلقة مما يؤدى إلى انتشار الفيروس فى الجو بسهولة.
فى السياق ذاته، تحفظ محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، خاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.
وقال "الفيومى" لـ"صدى البلد"، إن البلاد الآن أمام أمرين أحدهما صحة المواطن، والآخر الاقتصاد، بلا شك أن الاقتصاد تأثر وظروف أصحاب هذه المقاهي والكافيهات وصالات الجيم تأثرت بقرارات الحظر للحفاظ على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد ولكن حياة المواطن فى المقام الأول.
وأضاف النائب أن هذا المقترح عاطفى أكثر من كونه عقلانيا، فمن غير الممكن أن نسمع بفتح هذه الأماكن فى ظل الزيادة اليومية من الإصابات بالفيروس اللعين، مؤكدًا أن وزارة الصحة لديها إمكانيات محدودة ونحن نتمنى زوال الأزمة فى حدود إمكانياتها البسيطة ولا نريد أن نزيد العبء على كاهلها.
وطالب الفيومى المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة والحظر وعدم الاتجاه إلى أى قرارات أخرى أو السماع إلى الشائعات المضللة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
وتحفظ سمير البطيخى، عضو مجلس النواب، أيضا على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، خاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.
وقال "البطيخى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه منذ أن ظهر فيروس كورونا فى البلاد وإعلان منظمة الصحة العالمية كونه وباءً عالميا والحكومة المصرية تتعامل مع الأزمة بطريقة دقيقة وقوية جدًا عن طريق الوقاية واتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتشار الفيروس.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه فى حالة فتح المقاهى وصالات الجيم فى هذا الوقت ستحدث كارثة لن نستطيع السيطرة عليها فهناك مقاهٍ لن تلتزم بتوجيهات وزارة الصحة بشأن التباعد واتخاذ الإجراءات الصحية، وذلك سيكون له تأثير فعال فى زيادة أعداد المصابين.