جدل برلماني حول مقترح إعادة فتح المقاهي وصالات الجيم والمطاعم.. نواب: صحة المواطن في المقام الأول.. وبيع الخضراوات والفاكهة بدلا منها حل مؤقت

، وحجم التضحيات التى قدمتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين دون أي اعتبارات لـ تحديات كبيرة تواجهها، مما جعلها النموذج الأفضل بالمقارنة مع العديد من الدول التى تأثرت بهذه الجائحة".

وقال طلعت: "لا أحد ينكر الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية في المواجهة الشاملة لانتشار

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذه الجهود كان وعي المواطنين حاضرًا نوعا ما، وعملت الأغلبية على تطبيق الإجراءات الوقائية وأتخاذ التدابير اللازمة، خاصة البقاء فى المنازل، ولكن مع مرور الوقت بدأت بعض التداعيات السلبية تظهر نتيجة لبعض هذه الإجراءات وخاصة من جانب أصحاب المقاهي والكافيهات، وصالات الجيم والمطاعم، حيث التأثير السلبي علي أوضاعهم المعيشية تتزايد، لما تضمه من عدد كبير من العمال".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تصريحات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بشأن إعادة الأوضاع لطبيعتها مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية من جانب الجميع، مؤشر جيد على التحرك في هذا الإطار وتلبية رغبة جموع العاملين المتضررين في هذه القطاعات، مع التأكيد عليهم وإلزامهم بتنفيذ التدابير التى من شأنها لا تحقق أى تجمعات قد تكون بيئة مناسبة لانتقال العدوى.





وفى المقابل تحفظت منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، خاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.





وقالت "جاب الله" فى تصريحات لـ"صدى البلد": "الحكومة قامت بجهود جبارة من أجل السيطرة على فيروس كورونا وعدم انتشار المرض فى أرجاء الجمهورية"، مؤكدًا أن الهدف الاول أمام البرلمان والحكومة هو صحة المواطن المصرى فى المقام الأول.

وطالبت النائبة أصحاب الكافيهات والمقاهى باستخدام بدائل أخرى عنها مؤقتًا مثل بيع الخضراوات أو الفاكهة أو المنظفات أو السلع الأخرى حتى يزول هذا الوباء العالمى، إذ إنه لا ينظر إلى صغير ولا كبير وإنما يحصد الأرواح بلا رحمة.

وأكدت "منى جاب الله"، أنه اذا تم فتح الكافيهات والمقاهى فى هذا الوقت فذلك سيؤدى إلى خسائر كبيرة من جميع الجوانب، لافتة إلى أن الشيشة إحدى أهم وسائل نقل العدوى، إضافة إلى التجمعات، فأغلب المقاهى تمتلك أاماكن ليست متسعة ومغلقة مما يؤدى إلى انتشار الفيروس فى الجو بسهولة.





فى السياق ذاته، تحفظ محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، خاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.



