انخفاض الأسعار.. فانوس رمضان يتربع على قلوب المنياوية.. صور

رغم انتشار فيروس كورونا الإ أن أهالي المنيا يحرصون كل عام على شراء الفوانيس وخاصتا للأطفال لـ الشعور ببهجة وفرحة شهر رمضان المبارك كما يعد الفانوس طقسا هاما لزينة المنازل والشوارع منذ مئات السنين.





يقول علي شعبان بائع فوانيس أنه رغم أزمة كورونا لكن حب المنياوية لفانوس رمضان خفف من الخسارة الأيام الماضية حيث أقبل المواطنين الآن على شراء الفوانيس خاصة وأن أطفالهم مرتبطة بفانوس رمضان وفرحته.





ويضيف شعبان أنه يبدأ صناعة فانوس رمضان قبل الموسم بفترة كافية ، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا وبطء حركة البيع تسبب ذلك في زيادة المعروض من فوانيس رمضان في السوق وهو السبب الرئيسي في عدم ارتفاع أسعاره هذا العام وثبات السعر.





ويشير عبد السلام عبد الرحمن إلى أنه منذ تطبيق الإجراءات الاحترازية وحظر التجول اعتدنا على الغلق والتوقف عن العمل لكن بدأ كثيرون تعويض ذلك بتكثيف العمل نهارا، لكن الحمد لله المبيعات إلى حد ما جيدة.





وأضاف إن ثبات الأسعار هذا العام نتيجة زيادة المعروض كما اننا نعمل كل ما في وسعنا من اجل جذب المشترين.





ويوضح محمود حسين بائع أن أسعار الفانوس الخشب يصل سعره من 5 جنيهات وحتى 150 جنيها حسب الحجم والخامات، وسعر الفانوس البلاستيك 55 جنيهًا، وسعر الفانوس الخرز يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه بـ حسب الحجم والخامة وسعر الفانوس الصاج بين 75 جنيها الي 300 جنيه .





ويضيف محمد خليفة مهندس انه قام بشراء فانوس كبير الحجم وتم وضعه امام العمارة للزينه والانارة والشعور ببهجة وفرحة الشهر الكريم كما قام بشراء فوانيس صاج لاحفادة رغم الحظر كورونا .