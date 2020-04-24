وائل جمعة: عصام الحضري أسطورة بسبب جوزيه.. والبرتغالي يعرف كيف يستفز اللاعبين

تحدث وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن قدرات مانويل جوزيه في تعامله مع اللاعبين.





وقال جمعة، فى تصريحات تليفزيونية، إن جوزيه يعرف طريقة التعامل جيدا مع اللاعبين، وكيف يستفزهم في الوقت المناسب، مشددا، على أن جوزيه عرف كيف يخرج من عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق، أفضل ما لديه، حتى أصبح أسطورة مصر في حراسة المرمى.





وتابع: حزنت للغاية على رحيل الحضري، وكنت أتمنى استمراره معنا، مشيرا إلى أن غرفة ملابس الأهلي لها هيبة واحترام، وكان يوجد حدود بين اللاعبين الكبار والصغار، وهذه الميزة ما زالت موجودة.





واختتم وائل جمعة تصريحاته قائلا: إن الأهلي كون فريق منتخب مصر، وكان من الطبيعي أن نفوز ببطولة أمم إفريقيا 2006 لأنها في مصر.