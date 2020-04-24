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ثقافة

ندوة نادرة لـ"هيكل" على قناة هيئة الكتاب.. غدًا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تعرض وزارة الثقافة غدا السبت على قناة يوتيوب، التي دشنتها مؤخرًا، ضمن الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد،  ندوة نادرة، للكاتب الصحفي الراحل، محمد حسنين هيكل، في ذاكرة معرض الكتاب، وهو أشهر الصحفيين المصريين والعرب في القرن العشرين، حيث تتضمن الندوة أسرارا تذاع لأول مرة.


ويعد هيكل من الصحفيين العرب القلائل الذين شهدوا وشاركوا في صياغة السياسة العربية على مدى سنوات عديدة.


وكانت وزارة الثقافة أوقفت كافة أنشطتها الفنية والثقافية، وأطلقت مبادرة بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحماية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.


وعرض الوزارة كافة فعالياتها، على موقع التواصل الإجتماعي، وقناتها على اليوتيوب، وحققت نجاحات عالية من تفاعل الجمهور معها.


ودفع هذا النجاح، الوزارة، لزيادة تلك الفعاليات، وعرض حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مدار السنوات السابقة، بمشاركة كافة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

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