نشاط عمراني لوزارة الإسكان.. الشروق تدرس التصالح على 730 مخالفة بناء مقابل 1200 جنيه للمتر.. 3 مليارات جنيه موازنة أكتوبر الجديدة.. وخطة لجهاز العبور الجديدة للعام الجديد

نشاط عمراني لوزارة الإسكان:

الشروق تدرس التصالح على 730 مخالفة بناء مقابل 1200 جنيه للمتر

النجار: 3 مليارات جنيه موازنة أكتوبر الجديدة خلال العام المقبل

شقق ومرافق.. تفاصيل خطة جهاز العبور الجديدة في العام المالي الجديد





قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إ نه جار دراسة 730 طلب تصالح فى مخالفات البناء بالمدينة، سبق وتقدم بها المواطنون للجهاز، وذلك وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.





وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار قبول استلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها فى إطار القانون رقم (17) ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يخص "زيادة مساحة غرف الأسطح الخدمية عن النسب المسموح بها - استغلال غرف السطح الخدمية كوحدة سكنية - تغيير استخدام دور البدروم - البناء بدون ترخيص - تنفيذ تعديلات معمارية أو إنشائية بالمخالفة للترخيص الصادر"، وذلك بهدف التصالح على المخالفات البنائية المنفذه بقطع الأراضي قبل صدور القانون.





وفى سياق متصل، شدد رئيس الجهاز على أنه سيتم التعامل الفورى مع أى مخالفات بنائية جديدة، والتصدى بكل حزم وقوة فور الشروع بها، حيث إنه لن يتم تقنينها بذات القانون حفاظًا على النسق المعمارى لمدينة الشروق.





جدير بالذكر أنه سبق اعتماد محافظ القاهرة لقيمة مقابل التصالح للمتر المسطح من المبانى بمختلف الأنشطة [فيلات – عمارات – كومباوند – خدمى (تجارى – إدارى – تعليمى)]، حيث تراوحت قيمة مقابل التصالح لقطع أراضى الفيلات من (1100 - 1200 ج/م2)، ولقطع أراضى العمارات ( 1000 ج/م2) وقطع الأراضى السكنية بالكومبوندات ( 1200ج/م2)، وبالنسبة للمبانى السكنية القائمة بدون ترخيص بالمساحات المضافة للمدينة بواقع 250/م2، مع إمكانية سداد قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية خلال مدة أقصاها 3 سنوات، وذلك بعد سداد مقدم بنسبة 25% على الأقل من القيمة الإجمالى للتصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة.





فيما ينفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عددا متنوعا من مشروعات الإسكان المختلفة خلال العام المالى 2020-2021، على رأسها 26 ألف شقة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل "المليون وحدة" بعدد 1090 عمارة.





وتشمل الخطة تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية "مياه وصرف وكهرباء وغاز وتليفونات وطرق" وتنسيق الموقع والزراعة.





كما ينفذ الجهاز 3120 وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن مصر" بإجمالى 130 عمارة، وكذا ينفذ الجهاز المرافق السيادية لــــ415 قطعة أرض بمساحات متنوعة من 209 إلى 276 مترا مربعا، تطرح ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى "قطع أراضى الأفراد".





ويتم توصيل المرافق الرئيسية لــــ1103 قطع أرض ضمن الإسكان الأكثر تميزا بمساحات تتجاوز 400 متر مربع وتصل إلى 1500 متر مربع، و520 قطعة أرض ضمن مشروع إسكان المصريين بالخارج "بيت الوطن".





وكشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن قيمة الاستثمارات المخصصة للمدينة خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021 والتى تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.





وقال النجار، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن هذه الميزانية سيتم استخدامها لتنفيذ وحدات سكنية متنوعة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" ، ومشروعات الإسكان المتوسط "سكن مصر"، بالإضافة لتوصيل المرافق السيادية لقطع الأراضى المخصصة للإسكان الفاخر.





وأضاف رئيس الجهاز أن المدينة تتضمن جميع مستويات وأنواع الإسكان، وكذا بها مشروعات جديدة للمرافق والمناطق التجارية والصناعية بالمدينة.





وأوضح أن المدينة تعد من أحدث المدن التى تم إنشائها قبل فترة قصيرة وتحتاج لمشروعات عديدة فى البنية التحتية والطرق والخدمات، كما تجتذب المدينة رغبات العديد من المواطن للسن بها فى مشروعات الإسكان المتنوعة.