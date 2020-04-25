رفع الاستئناف.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متى يحدث رفع الاستئناف.





جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب.



