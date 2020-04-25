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بين الناس

أم هاشم تستغيث لصرف معاش تكافل كرامة يعينها على المعيشة

السبت 25/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكت السيدة أم هاشم خلف محمد ، من سمالوط فى محافظة المنيا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انها استخرجت بطاقة تكافل وكرامه منذ عامين تقريبا لكن لم تأخذ اى مبلغ مالى منذ استخراجه.


وطالبت القارئة بصرف المعاش خاصة أنها بحاجة لإجراء عملية فى عينها، واعانتها على المعيشة.

الرقم القومى

27211232402507

رقم بطاقة تكافل وكرامة

6377852020515074

وسيلة التواصل مع الشاكية

01096310941

وناشدت المسئولين بوزارة التضامن الإجتماعى بسرعة اتجاذ الازم رأفة بحال أسرتها .

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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