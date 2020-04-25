أم هاشم تستغيث لصرف معاش تكافل كرامة يعينها على المعيشة

شكت السيدة أم هاشم خلف محمد ، من سمالوط فى محافظة المنيا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انها استخرجت بطاقة تكافل وكرامه منذ عامين تقريبا لكن لم تأخذ اى مبلغ مالى منذ استخراجه.
وطالبت القارئة بصرف المعاش خاصة أنها بحاجة لإجراء عملية فى عينها، واعانتها على
المعيشة.
الرقم القومى
27211232402507
رقم بطاقة تكافل وكرامة
6377852020515074
وسيلة التواصل مع الشاكية
01096310941
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.