الغش المبيح لالتماس إعادة النظر.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الغش المبيح لالتماس إعادة النظر.

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده الفقرة الأولى من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه.





ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه.



