فرق غيرت تاريخ كرة القدم (1).. ريال مدريد وزيدان ورونالدو.. ثلاثية في دوري الأبطال لا تنسى





لكل حدث نهاية ولكل قصة جميلة نهايتها ولكل فريق أسطوري غير مجرى وتاريخ كرة القدم وقت تنتهي فيه تلك الحقبة، قد يعود بعد ذلك للقمة مرة أخرى لكن بمجموعة أخرى من اللاعبين وبمدربين آخرين، ولن يتركوا لنا سوى إنجازاتهم والأشياء العظيمة التي فعلوها وسجلوها في صفحات كتاب التاريخ لكرة القدم.





"فرق غيرت تاريخ كرة القدم "، هي سلسلة نستعرض فيها نسخ أسطورية لأندية غيرت مجرى تاريخ كرة القدم يوميًا في شهر رمضان، كيف بدأت..من أين تم بناء هذا الفريق .. مراحل الصعود والهبوط .. ونبدأ السلسلة بنادي ريال مدريد مابين عام 2013 حتى عام 2018 مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، ومن قبله الإيطالي كارلو أنشيلوتي.





الحقيقة أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، كان هدفه الأكبر في وقت من الأوقات هو تحقيق البطولة العاشرة في دوري أبطال أوروبا، وإعادة فرض سيطرة الميرنجي على الكرة الأوروبية والعالمية ، بعد غياب دام عدة سنوات.. استعان بأساطير تدريبية مثل فابيو كابيلو وجوزيه مورينيو، قبل أن يقرر أخيرًا الإستعانة بكارلو أنشيلوتي خلفًا لمورينيو، بدءًا من موسم 2013-2014.





موسم 2013-2014.. أخيرا حققنا العاشرة





بدأ الفريق الموسم بتعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي كما ذكرنا ومعه زين الدين زيدان مساعدا له، وبيريز كان في الموعد كالعادة، وتعاقد مع الويلزي جاريث بيل، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وقتها، قادمًا من توتنهام هوتسبير بـ 100 مليون يورو تقريبًا، بالإضافة لداني كارفخال، كاسميرو، فرانشيسكو إيسكو، إيارامندي، لتتزايد التوقعات لذلك الفريق ويرشحه الكل للمنافسة بقوة محليًا وقاريًا.



لكن لكل شيء ضريبة، وضريبة التعاقدات التي أبرمها بيريز كانت رحيل كل من ريكاردو كاكا، مسعود أوزيل، جونزالو هيجوايين، راؤول ألبيول، خوسيه كاياخون، ريكاردو كارفايو .



كانت فترة الإعداد للريال جيدة للغاية، حيث حقق فيها الفريق الانتصارات باستثناء مباراة وحيدة أمام ليون الفرنسي، ليدخل الفريق الموسم بمعنويات مرتفعة.



كان موسم الريال المحلي رائعًا للغاية، لكنه اصطدم بأتليتكو مدريد جاره في العاصمة، في أفضل مواسمه على الإطلاق، ليستحق تحقيق لقب الدوري في نهاية الأمر برصيد 90 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 87 نقطة، والذي انتصر بالمناسبة على ريال مدريد في مبارتي هذا الموسم، ورجال أنشيلوتي الذين احتلوا المركز الثالث بـ 87 نقطة أيضًا.



أما في كأس الملك، فتوج ريال مدريد بالبطولة على حساب برشلونة بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو، لكن الوافد الجديد جاريث بيل كان في الموعد وهرب من مارك بارترا في هدفه الشهير والخرافي.





أما في دوري الأبطال، فأوقعت قرعة دور المجموعات الفريق في مجموعة ضمت يوفينتوس الإيطالي، جالاتا سراي التركي، كوبنهاجن الدنماركي، وأنهاها الفريق الملكي في الصدارة برصيد 16 نقطة، وبدون خسارة وبتعادل وحيد مع يوفينتوس، ليتأهل لدور الـ 16.



أوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة شالكة في الدور الثاني، وأقصاه بكل سهولة بمجموعة 9-2 في المبارتين، ليصطدم بعد ذلك في دور الـ 8 بفريق ألماني آخر وهو بروسيا دورتموند وصيف النسخة السابقة، ليفوز عليه في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة، ويخسر في مباراة العودة بهدفين نظيفين، ليتأهل بفرق هدف وحيد، ليواجه فريق ألماني آخر وهو بايرن ميونخ بطل النسخة السابقة.



توقع الجميع إقصاء ريال مدريد على يد بايرن ميونخ حامل اللقب، وحسم الريال مباراته الأولى أمام البافاري على أرضه بهدف يتيم، لتتزايد التوقعات بإقصاء الريال في مباراة العودة.



حل ريال مدريد ضيفًا على بايرن ميونخ في الأليانز أرينا المرعب، لكن الشيء المرعب الوحيد في تلك المباراة كان لاعبو ريال مدريد والذين حسموا اللقاء برباعية نظيفة، أحرزها كل من سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو بهدفين لكل منهما، في مباراة تاريخية لكل منهما وللاعبي الريال ككل، ليصلوا للنهائي أمام جارهم في العاصمة، والمتفوق عليه في الدوري أتليتكو مدريد.



المباراة أقيمت في ستاديو دا لوز بالبرتغال في الرابع والعشرين من شهر مايو، دخل الفريقان بحماس مرتفع، ولكن من خطأ فادح من إيكر كاسياس أحرز دييجو جودين هدف التقدم للأتلتي في الدقيقة 36.



حاول بعدها لاعبو ريال مدريد العودة في النتيجة، لكن كل هجماتهم كانت تقف عند حد تيبو كورتوا حارس الأتلتي، لكنهم لم يفقدوا الأمل، برغم صعوبة تحقيق التعادل مع أتليتكو الدفاعي، كما قال حفيظ دراجي، معلق المباراة: "لن تتمكنوا من تسجيل هدف التعادل، لن تطيحوا بالأتليتكو، لن يفرط الأتليتكو إلا إذا حدثت معجزة"، فكان رد سيرجيو راموس بأن المعجزة قد حدثت بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 92:48 ثانية، وقبل إطلاق الحكم لصافرة النهاية، ليتوجه الفريقان للأشواط الإضافية.



هبط أداء لاعبو أتليتكو مدريد، ليستغل لاعبو الريال هذا الأمر، ويسجلوا 3 أهداف عن طريق بيل، مارسيلو، رونالدو، لتتحقق المعجزة وتتحقق العاشرة في اللحظة الأفضل في حياة جماهير الريال ولاعبيه.



خاض ريال مدريد هذا الموسم 60 مباراة، حقق فيها الفوز في 46 مباراة، وتعادل في 8 ، وخسر في 6، وسجل 160 هدفا، وكان هدافه كريستيانو رونالدو برصيد 51 هدفا، منها 31 هدفا في الدوري، و17 هدفا في دوري الأبطال في رقم قياسي، ليحقق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي.





الفوز بدوري أبطال أوروبا للبطولة العاشرة كان الحدث الأبرز في العقد الأخير لمشجعي الميرنجي ، هو الموسم والعام المفضل لدى جماهير الريال بكل تأكيد، إنه الموسم الذين يتغنون وسيظلون يتغنون به حتى نهاية الزمان، وكيف لا وهو الموسم التي حقق فيه الفريق المراد والشيء المطلوب منذ أكثر من 10 سنوات من ذلك الوقت، تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة، لكن السؤال المطروح وقتها: هل يستمر ريال مدريد في فرض سيطرته على القارة الأوروبية؟

موسم 2014-2015 وسقوط أنشيلوتي

بدأ الريال الموسم، بالتعاقد مع المتألقين في كأس العالم، الألماني توني كروس، الكولومبي خميس رودريجز، الكوستاريكي كيلور نافاس، والمكسيكي خافيير هيرنانديز على سبيل الإعارة، كما استغنى عن تشابي ألونسو، دييجو لوبيز، أنخيل دي ماريا، ألفارو موراتا.



افتتح ريال مدريد موسمه بتحقيقه بطولة كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، أعقبها بخسارة السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد، ومن ثم التتويج بكأس العالم للأندية.



أما في الدوري، فحقق النادي المركز الثاني برصيد 92 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بنقطتين فقط، لكن الأداء لم يكن مرضيًا، كما ودع الفريق كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16 أمام جاره أتليتكو مدريد.



الحال لم يكن أفضل في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع الفريق البطولة من دور نصف النهائي أمام يوفينتوس الإيطالي، بأقدام لاعبه الذي تخلى عنه ألفارو موراتا، ليقرر بيريز إقالة أنشيلوتي في قرار غريب من الرئيس.



خاض الفريق هذا الموسم 59 مباراة، حقق فيها الفوز في 43 مباراة، وتعادل في 6 وخسر 10 مباريات، وكان هداف الفريق هذا الموسم وككل موسم رونالدو برصيد 61 هدفا، منها 48 هدفا في الليجا.



موسم 2015-2016.. رباعية برشلونة التي ساعدت ريال مدريد على صناعة التاريخ

عينت إدارة ريال مدريد الإسباني رافاييل بينيتيز، وهو الأمر الذي لم يرضي جماهير الفريق، لكن إدارة النادي لم تلتفت، وتعاقدوا مع كيكو كاسيا، لوكاس فاسكيز، ماركوس أسينسيو، ماتيو كوفاسيتش، دانيلو، واستغنوا عن سامي خضيرة، إيارامندي، وأسطورة النادي إيكر كاسياس بوداع ورحيل غير لائق بحجم حامي عرين الريال آخر 15 عاما.



بدأ الريال الموسم بأداء ضعيف للغاية، وودع كأس الملك أمام قادش في دور الـ 32 في فضيحة إدارية، حتى أتت الخسارة برباعية نظيفة أمام برشلونة على أرضه السنتياجو برنابيو، ووسط جماهيره، وبدون ليونيل ميسي ليقرر النادي الإطاحة ببيريز، وتعيين زيدان كمدير فني للفريق.



أتى زيدان كمدرب طوارئ، فجعل القارة الأوروبية في حالة طوارئ كما قال البعض، فالفريق أكل الأخضر واليابس في عهدته، ومن هنا تبدأ حقبة زيدان مع ريال مدريد، والتي تعد الأفضل في تاريخ النادي الملكي.

قدوم زيدان وبرغم أداء الفريق الرائع لم يستطع محو آثار الخراب الذي خلفه بينتيز في الدوري ليحتل المركز الثاني خلف برشلونة بفارق نقطة وحيدة.

أما في دوري الأبطال، فاحتل ريال مدريد صدارة مجموعته والتي ضمت باريس سان جيرمان، شاختار، مالمو بدون هزيمة، ليتأهل لدور الـ 16 ويقصي روما، ليصطدم بفولفوسبورج الألماني والذي فاز عليه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في ألمانيا، ليتوقع الجميع انتهاء مغامرة زيدان كمدير فني للفريق.



لكن في مباراة العودة في البرنابيو، كان رونالدو حاضرًا كالعادة، وسجل ثلاثية تاريخية، ليتأهل بفريقه لدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي ليفوز عليه ويتأهل لملاقاة أتليتكو مدريد مرة أخرى، والذي فاز عليه بكل صعوبة بضربات الحظ الترجيحية، ليحقق ريال مدريد البطولة الحادية عشر، ويؤكد سطوته على القارة الأوروبية، ويضع زيدان قدمه في مصاف المدربين الكبار.



موسم 2016-2017.. أفضل مواسم الميرنجي على الإطلاق

يعد هذا الموسم من أفضل مواسم ريال مدريد على الإطلاق، الفريق استهله بالفوز بكأس السوبر الأوروبي على إشبيلية، والتعاقد مرة أخرى مع ألفارو موراتا، ومن ثم الفوز بكأس العالم للأندية.

الفريق تم إقصاؤه من كأس الملك أمام سيلتا فيجو في دور ربع النهائي، لكنه لم يمنعه من تحقيق الدوري المحلي للمرة 33 برصيد 93 نقطة، متفوقًا على برشلونة.



أما في دوري أبطال أوروبا، فاحتل الفريق المركز الثاني في مجموعته خلف بروسيا دورتموند، ليلاقي نابولي في دور الـ 16 ويقصيه، ليصطدم بعدها ببايرن ميونخ، ويفوز عليه خارج ملعبه أولًا بهدفين مقابل هدف، ثم على ملعبه 4-2 بعد اللجوء للأوقات الإضافية في ملحمة برع فيها لاعبو ريال مدريد وحارسهم كيلور نافاس، مع وجود بعض اللغط التحكيمي أيضًا، ليتأهل بعدها لنصف النهائي ويقصي جاره أتليتكو مدريد كالعادة، ليتأهل للنهائي لملاقاة يوفينتوس ويكتسحه برباعية، محققًا البطولة الثانية عشر ، والثانية على التوالي في إنجاز تاريخي لزيدان ولاعبيه.



موسم 2017-2018.. فزنا على الجميع .. لا أحد أفضل منا

استمر ريال مدريد تحت إمرة زيدان في سياسة التعاقد مع اللاعبين الصغار، تعاقد فقط مع داني سيبايوس وثيو هيرنانديز، بينما رحل بيبي عن الفريق، بالإضافة لألفارو موراتا، دانيلو، ماريانو دياز، وأعير جيمس رودريجيز لبايرن ميونخ.



بدأ الفريق الموسم بالفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكأس السوبر الإسباني بعد اكتساحه لبرشلونة، بالإضافة لفوزه بكأس العالم للأندية.



كان موسم ريال مدريد المحلي سيئا للغاية، حيث ودع الفريق كأس الملك من دور ربع النهائي من ليجانيس، كما احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بقارق 17 نقطة كاملة عن برشلونة المتصدر.



أما في دوري الأبطال، فأوقعت القرعة الريال مع بروسيا دورتموند وأبويل نيقوسيا وتوتنهام هوتسبير، ليحل ثانيًا خلف توتنهام، ويصطدم بباريس سان جيرمان في دور الـ 16، حيث توقع الكل إقصاءه على يد الفريق الفرنسي، لكن الريال كان في الموعد كالعادة، وانتصر عليه ذهابًا وإيابًا، ليواجه يوفينتوس في ربع النهائي.



مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية، كان الحدث الأبرز فيها تسجيل كريستيانو رونالدو لمقصيته التاريخية، وسط ذهول وتصفيق مشجعي اليوفي، ليتوقع الجميع حسم الريال لأمر صعوده من إيطاليا، لكن في مباراة العودة، رد اليوفي بثلاثة أهداف، لكن رونالدو كان في الموعد كالعادة، وسجل هدف فريقه الوحيد في تلك المباراة من ضربة جزاء، ليتأهل بفريقه لنصف النهائي.



واجه ريال مدريد بايرن ميونخ في نصف النهائي، واستطاع إقصاءه، ليصطدم برفاق محمد صلاح، فريق ليفربول، لكن الميرنجي استطاع فرض شخصيته، وفاز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بدوري الأبطال للمرة 12، والثالثة على التوالي، في إنجاز تاريخي وغير مسبوق لزيدان المدرب، ولاعبي فريقه، إنجاز لم يحقق أي فريق من قبل وسيحتاج أي فريق آخر للكثير حتى يعادل إنجاز ريال مدريد وزيدان

نهاية حقبة ريال مدريد التاريخية

ولكن ما حدث بعد تلك النهاية السعيدة لموسم 2017-2018، لا يسر حبيب ولا عدو ، أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع سقوط ريال مدريد بعد ثلاثيته التاريخية في دوري الأبطال بهذا الشكل، زيدان أعلن استقالته دون إبداء أسباب، وجاءت الصدمة الكبرى في رحيل نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدون والذي أعاد الأمجاد للوس بلانكوس تجاه يوفينتوس، رحيل رونالدو سبب حزنًا وألمًا كبيرًا في نفوس مشجعي الميرنجي حتى هذه اللحظة، فرحيله هو زيدان كان بمثابة انتهاء الحقبة الأفضل في تاريخ النادي.

بعد ذلك تعاقد ريال مدريد مع لوبتيجي، ومن ثم سولاري، خرج بصفر من البطولات الموسم الماضي، ليقرر الاستعانة بزيدان مرة أخرى ، لكنه وحيدًا بدون رونالدو، صحيح أنه أعاد بعض من رونق الفريق الملكي مرة أخرى ، لكنه قبل التوقف بسبب فيروس كورونا كان على مشارف الخروج من دوري أبطال أوروبا، وخسارة الليجا.. ويبدو أن حقبة ريال التاريخية انتهت برحيل اللاعب الأعظم في تاريخ النادي كريستيانو رونالدو.

منذ نشأة الساحرة المستديرة، مرت كرة القدم بالعديد من المتغيرات، فرق وكيانات ودول تصعد على القمة في وقت من الأوقات، تسيطر على العالم أو على الأقل تفرض سيطرتها في دولها وقاراتها، تفرض أسلوبها ليحاول الجميع إيقافهم ، وهو ما يحدث بكل تأكيد.