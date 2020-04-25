بعد توقف المصانع فى الصين.. مصر لديها فرصة ذهبية لتوطين صناعات مهمة

لمواجهة آثار كورونا.. الوزراء يقر حزمة قرارات اقتصادية في مقدمتها خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع.. الصناع: الحكومة استجابة لمطالبنا.. نطمح للوصول بالسعر إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية