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اقتصاد

بعد توقف المصانع فى الصين.. مصر لديها فرصة ذهبية لتوطين صناعات مهمة

السبت 25/أبريل/2020 - 12:01 ص
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
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علياء فوزى
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن مصر لديها فرصة ذهبية لجذب المشروعات والشركات العالمية لتوطين صناعات هامة فى البلاد خلال الفترة الحالية.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هناك خطوات تنفيذية تتخذها عدد من الشركات العالمية العاملة فى قطاع السيارات والتكنولوجيا لنقل مصانعها من الصين وذلك بعد أزمة انتشار وباء كوفيد 19 المعروف بـ كورونا فيروس حيث أغلقت الصين جميع مصانعها وتوقفت هذه الشركات عن الإنتاج مما تسبب لها فى خسائر كبير نتيجة لتصنيع جزء من مكونات منتجاتها داخل الصين.

تابع " الشركات الأمريكية والأوروبية تبحث الآن عن بديل للصين حتى تتفادى الخسارة فى حالة حدوث أي اضطرابات داخل الصين وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة".

أشار السيد، إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بإقرار العديد من الحوافز لجذب تلك الشركات لتوطين صناعتها بمصر فهناك دول منافسة لنا بشراسة مثل بنجلاديش وفيتنام والهند وتعمل الآن على قدم وساق لجذب المصانع إليها.

وأوضح السيد، أن بضرورة تقديم مزايا ضريبية و تسهيل اجرائية لتلك الشركات خاصة أن القطاعات العاملة فيها تحتاج إلى أيدي عاملة كثيفة وهذا من شأنه توظيف العمالة المصرية وخفض معدلات البطالة ونمو الناتج المحلى الإجمالي للبلاد.
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