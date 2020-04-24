كورونا يعكر فرحة رمضان.. كيف عاشت المناطق المعزولة بالمحافظات غرة الشهر الكريم

وحرص الأهالي على المكوث في منازلهم والالتزام بتطبيق قرار العزل والحظر الشامل، من أجل تجاوز هذه المحنة سريعًا، وحتى لا يتعرض أحد للعدوى أو تسجيل إصابة جديدة، مع اهتمام ربات المنزل بتكثيف أعمال النظافة المنزلية واستخدام المواد المطهرة والمعقمة مثل الكلور، حرصًا على سلامة أفراد الأسرة وعدم تعرضهم لخطر وباء كورونا.





وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أصدر، اليوم، قرارًا حمل رقم 406 لسنة 2020 بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول لمدة 14 يومًا لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد Covid -19، موجهًا تعليمات مشددة لمديريات التضامن الاجتماعي والتموين والشئون الصحية، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي القرية وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.





وشمل قرار محافظ كفرالشيخ، قيام مدير الأمن، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العزل على القرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا وللحد من انتشاره، موضحًا حدود الزعفران، كالآتي، الحد البحري "الطريق الإسفلتي بداية من ماكينة الري علي بحر تيرة حتي بداية الطريق الدائري المؤدي إلي السوق ثم حوشة 18، 19، " الحد القبلي " بداية من ماكينة الري علي بحيرة تيرة ونهاية الحيز علي طريق ترابي مشترك مع حوشة 45، 54، " الحد الشرقي " بحر تيرة إبشان_ الحامول، " الحد الغربي " امتداد الطريق الدائري ثم حدود حوشة 29، 37 ، 47".









العزل المنزلي على شارع ببنها

وفرضت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية اليوم الجمعة العزل المنزلي على شارع المحطة أمام الوحدة الصحية بقرية دملو التابعة لمركز ومدينة بنها بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الشارع إلى حالتين وارتفع إجمالي الحالات داخل القرية إلى 3 حالات إيجابية و5 حالات مشتبه في إصابتهم. من جانبه تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عملية فرض الحظر والحجر بشارع المحطة بقرية دملو والذي تقرر غلقه بالكامل بعد فرض الحجر المنزلي على 35 منزلا يضمون 60 أسرة داخل الشارع. وأكد مصدر مسئول داخل ديوان عام محافظة القليوبية أنه جرى التنبيه على قاطني الشارع بإجراءات العزل المنزلي داخل محال إقامتهم وفرض طوق أمني بالمنطقة لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين مع تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل وتوفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن والمتطوعين من الشباب داخل القرية. وأكد المصدر أن الطوق الأمني يضم الشرطة والحي والإدارة الصحية وغير مسموح لأحد بتخطيه سواء للدخول أو الخروج وسيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية وفي حالة ثبوت أي إصابات سيجري نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر خلال فترة العزل المقررة 14 يوما.



المرجوشي