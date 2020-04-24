كورونا يعكر فرحة رمضان.. كيف عاشت المناطق المعزولة بالمحافظات غرة الشهر الكريم

وحرص الأهالي على المكوث في منازلهم والالتزام بتطبيق قرار العزل والحظر الشامل، من أجل تجاوز هذه المحنة سريعًا، وحتى لا يتعرض أحد للعدوى أو تسجيل إصابة جديدة، مع اهتمام ربات المنزل بتكثيف أعمال النظافة المنزلية واستخدام المواد المطهرة والمعقمة مثل الكلور، حرصًا على سلامة أفراد الأسرة وعدم تعرضهم لخطر وباء كورونا.
وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أصدر، اليوم، قرارًا حمل رقم 406 لسنة 2020 بعزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول لمدة 14 يومًا لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد Covid -19، موجهًا تعليمات مشددة لمديريات التضامن الاجتماعي والتموين والشئون الصحية، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي القرية وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وشمل قرار محافظ كفرالشيخ، قيام مدير الأمن، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العزل على القرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا وللحد من انتشاره، موضحًا حدود الزعفران، كالآتي، الحد البحري "الطريق الإسفلتي بداية من ماكينة الري علي بحر تيرة حتي بداية الطريق الدائري المؤدي إلي السوق ثم حوشة 18، 19، " الحد القبلي " بداية من ماكينة الري علي بحيرة تيرة ونهاية الحيز علي طريق ترابي مشترك مع حوشة 45، 54، " الحد الشرقي " بحر تيرة إبشان_ الحامول، " الحد الغربي " امتداد الطريق الدائري ثم حدود حوشة 29، 37 ، 47".
العزل المنزلي على شارع ببنها
وفرضت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية اليوم الجمعة العزل المنزلي على شارع المحطة أمام الوحدة الصحية بقرية دملو التابعة لمركز ومدينة بنها بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الشارع إلى حالتين وارتفع إجمالي الحالات داخل القرية إلى 3 حالات إيجابية و5 حالات مشتبه في إصابتهم.
من جانبه تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عملية فرض الحظر والحجر بشارع المحطة بقرية دملو والذي تقرر غلقه بالكامل بعد فرض الحجر المنزلي على 35 منزلا يضمون 60 أسرة داخل الشارع.
وأكد مصدر مسئول داخل ديوان عام محافظة القليوبية أنه جرى التنبيه على قاطني الشارع بإجراءات العزل المنزلي داخل محال إقامتهم وفرض طوق أمني بالمنطقة لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين مع تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل وتوفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن والمتطوعين من الشباب داخل القرية.
وأكد المصدر أن الطوق الأمني يضم الشرطة والحي والإدارة الصحية وغير مسموح لأحد بتخطيه سواء للدخول أو الخروج وسيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية وفي حالة ثبوت أي إصابات سيجري نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر خلال فترة العزل المقررة 14 يوما.
المرجوشي
سادت حالة من الهدوء فى أول ايام شهر رمضان بمنطقة المرجوشي ببهتيم في شبرا الخيمة عقب فرض عزل صحى وكردونات أمنية في مداخل المنطقة التى تم عزلها بعد إصابة 35 شخصا بفيروس كورونا.
ولم يمنع العزل من الاحتفال باستقبال شهر رمضان حيث حرص بعض الشباب والأسر على تعليق الزينة فى البلكونات وعلى نوافذ المنازل لإضفاء بعض الأجواء الرمضانية بالمنطقة وإدخال البهجة على اهالى المنطقة وعدم حرمانهم من أجواء رمضان.
فى سياق متصل استمرت حالة من التفاؤل بيت الأهالى بعد الإعلان عن نتائج الفحوصات التي تم أخذها من المخالطين للحالات المرضية التي ظهرت في المنطقة وأكدت النتائج سلبية 25 حالة فيما لا تزال الأجهزة المعنية تتابع عن كثب متابعة العزل الإجباري لـ 37 منزلا بالمنطقة بعد انحسار الحالات المصابة نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها بالمنطقة.
كما قامت أجهزة المحليات بإرسال سيارات تحمل السلع الغذائية والمواد التموينية والخبز لتدبير احتياجات المواطنين المعيشية فى المنطقة
من ناحية اخرى أطلق عدد من الشباب مبادرة لتقديم الخدمات يوميا للأسر المعزولة بتوزيع الاحتياجات المنزلية عليهم على مدار اليوم لمساعدة الأسر على البقاء في منازلهم وعدم الخروج أثناء العزل.
وقال الدكتور شريف وحيد أنه كون مع مجموعة من شباب شبرا الخيمة مبادرة للتطوع في خدمة الأسر المعزولة وتم تقسيم المنطقة المحظورة والمكونة من شارعين بينهما 4 حارات إلى مربعات وكل شاب من أفراد كل عمارة مسؤول عن استلام مستلزمات العمارة وتوزيعها على الأسر، موضحا أنه تم توفير كل حاجة للمواطنين حتى زينة رمضان.
فرضت الجهات التنفيذية عزل طبي علي عزبة ابو صبيح بمركز ومدينة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية.
وكشفت مصادر رسمية، فرض العزل علي ما يقرب من ٥ منازل بالعزبة، بعد تأكد اصابة سيدة أربعينية بفيروس كورونا.
واكدت المصادر، اكتشاف إصابة السيدة والقادمة من زيارة عائلية بالها بمحافظة الدقهلية.
وشعرت السيدة منذ ايام بأعراض برد قاسي، صاحبها ارتفاع في درجة الحراك، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، وخضوعها للتحليل، تأكد إيجابيته للفيروس.
تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وعزل الاسرة والمنازل المجاورة، ويجري التنسيق لتوفير المواد الغذائية للأسر المعزولة.