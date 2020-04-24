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محمد منير: سعيد بقرارات الرئيس السيسى تجاه العالقين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:33 م
محمد منير
محمد منير
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عادل نصار

أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته تجاه قرارات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تجاه المصريين العالقين بالخارج.


وتابع منير قائلا: "سعيد بقرار الرئيس فى قضايا العالقين والتعاطف معهم، لأنهم كتير جمعهم سوء الحظ والمحنة الواحدة"، مشددًا على أن حب الوطن شئ كبير فى داخل كل مصرى.


وأضاف "منير " خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن رحلته الفنية كانت فى خدمة الوطن، وتابع:" الغريب مرتبط دائمًا بوطنه.. رحلة حياتى كلها للوطن ..وأنا بدأت مشوارى بأغنية  قول للغريب بيتك هنا ..وأنا مريض بالوطن حتى لو عشت برا مصر شهر أو شهرين الحنين للوطن لا ينقطع".

 

ولفت محمد منير إلى أن الشئ الوحيد الذى لا يمكن أن يختلف عليه أحد هو الوطن، وتابع:" الوطن كلمة لا تقاس بأى مقاييس لأنه الأهل والعشرة والأصدقاء وتاريخ الشخص..ما أجمل العودة للوطن وإن شاء الله يرجع كافة العالقين إلى حضن الوطن".

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