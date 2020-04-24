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تعليم

جامعة حلوان: تأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا لحين إلغاء تعليق الدراسة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:51 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بعد اجتماع مجلس جامعة حلوان للبحث فى آلية وضوابط الامتحانات لطلاب النقل والمرحلة النهائية وطلاب مراحل الدراسات العليا بالجامعة. 

أصدرت جامعة حلوان انه بالنسبة لامتحانات الدرسات العليا تؤجل الامتحانات  لحين إلغاء تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.


تكوين لجنة فنية وغرفة عمليات بمكتب  الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتلقي الاستفسارات و تذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ.

- تقوم إدارة الجامعة برفع الاستفسارات والتساؤلات ذات الصفة القانونية إلى اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.


كانت الجامعة قررت بالنسبة لطلاب النقل : 

- إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 ويتم استبدالها ببحث مقبول على أن يكون تقييمها (ناجح أو راسب) مع التأكيد على عدم قبول الأبحاث المقتبسة أو المنقولة كليا أو جزئيا، ويسمح للكليات ذات الأعداد القليلة عمل الامتحانات عن بعد "on line" بعد استيفاء شروط الجامعة في هذا الشأن وموافقة مجالس الكليات.

تكليف مجالس الأقسام ومجالس الكليات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع وضع الآليات التفصيلية للتنفيذ، على أن تكون مسئولية اختيار الأبحاث المكلف بها الطلاب لرؤساء الأقسام.

- استمرار الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترولات طبقا لما هو متبع في الأوضاع العادية.

- المواد الممتدة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني والتي لم يعقد لها امتحان بالفصل الدراسي الأول يتم التكليف بعمل بحث لها  على أن تكون النتيجة الخاصة بها (راسب أو ناجح). 

- يتم تشكيل لجنتين، الأولى برئاسة  الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعضوية واللجنة الثانية برئاسة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تتعلق بالتطبيق العملي و مناقشة الحالات الخاصة بهذا الأمر.

- تكوين لجنة فنية وغرفة عمليات بمكتب  الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتلقي الاستفسارات و تذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ.

- تقوم إدارة الجامعة برفع الاستفسارات والتساؤلات ذات الصفة القانونية إلى اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
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