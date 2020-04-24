جامعة حلوان: تأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا لحين إلغاء تعليق الدراسة

تكليف مجالس الأقسام ومجالس الكليات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع وضع الآليات التفصيلية للتنفيذ، على أن تكون مسئولية اختيار الأبحاث المكلف بها الطلاب لرؤساء الأقسام.





- استمرار الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترولات طبقا لما هو متبع في الأوضاع العادية.





- المواد الممتدة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني والتي لم يعقد لها امتحان بالفصل الدراسي الأول يتم التكليف بعمل بحث لها على أن تكون النتيجة الخاصة بها (راسب أو ناجح).





- يتم تشكيل لجنتين، الأولى برئاسة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعضوية واللجنة الثانية برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تتعلق بالتطبيق العملي و مناقشة الحالات الخاصة بهذا الأمر.





- تكوين لجنة فنية وغرفة عمليات بمكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتلقي الاستفسارات و تذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ.



