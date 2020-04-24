توزيع مساعدات ومواد غذائية على المنازل المعزولة بكفر الدوار.. شاهد

شهد مركز ومدينة كفر الدوار قافلة من مؤسسة سفراء العمل التطوعي وطلاب جامعة دمنهور لتوزيع المساعدات العينية على المستحقين من غير القادرين وبالمناطق التى بها منازل تحت الحجر الصحى.









ونسقت مؤسسة سفراء للعمل التطوعي مع مجلس مدينة كفر الدوار و بالإشتراك مع شباب الجامعة طلاب من أجل مصر بتوزيع بعض المساعدات من المواد الغذائية على بعض الأسر المتضررة من تداعيات ڤيروس كورونا المستجد .





وتمكنت مؤسسة سفراء للعمل التطوعي من مساعدة ٣٠٠ أسرة في نطاق مركز و مدينة كفر الدوار بمناطق" الحدائق ، السناهرة ، التمليك ، سيدي شحاته ، المراكبية" و مناطق أخرى بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية لبعض المنازل تحت الحجر الصحي.





وأشادت الجهات التنفيذية بالمحافظة بأهمية العمل التطوعي و إشراك الشباب في دعم الأسر المتضررة من ڤيروس كورونا المستجد و كذلك نشر الوعي في مجال التكافل الإجتماعي.





وستواصل مؤسسة سفراء للعمل التطوعي فى أعمالها بنطاق المحافظة بالتوالى والقيام بتوزيع المساعدات من المواد الغذائية على بعض الأسر غير القادرة والمتضررة من تداعيات ڤيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة.



