نصائح مهمة لقيادة آمنة في رمضان

مع بداية شهر رمضان الكريم قد يؤثر الصيام على العديد منا وخاصة إذا كنت مضطرا للقيادة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومع القيادة يجب أن تتجاوز مخاطر الغفوة وانت صائم عن طريق بعض الخطوات السهلة وهي :





1-يجب التوقف أثناء القيادة بعد كل 3 ساعات وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة وخارجها .

2-يجب أن تتفادى مواصلة القيادة بعد الإستراحة وإذا اقتضى الحال حاول ان تؤجل السفر لليوم التالي .

3- المشي والاستنشاق مفيد للتركيز .

4- يجب الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظ ليساعدة على الاستراحة وقت التعب عليه كي لا تزيد مخاطر الغفو أثناء القياد.





جدير بالذكر أن شهر رمضان المبارك يفرض الكثير من التغيرات في أسلوب الحياة التي تطرأ على عادات العمل والنوم وتناول الطعام حيث ان الصوم يمتد إلى 14 ساعة دون تناول أي شيء لذا يمكننا تخيّل آثاره على الوظائف الحيوية ليس على الصعيد الجسدي فقط، بل على الصعيد النفسي كذلك.



