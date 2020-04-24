أزهرى يكشف عن بدائل موائد الرحمن فى رمضان .. فيديو

قال الدكتور محمد الضويني، أستاذ الفقه المقارن، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعظ، إن هدف الشريعة الإسلامية في المقام الأول هو الحفاظ على العباد والبلاد.





وأضاف "الديواني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشريعة الإسلامية رخصت لولي الأمر أن يصدر حكمًا يتعلق بتعليق صلاة الجمعة أو الجماعة في المساجد في مثل هذه الظروف.





وأشار إلى أنه يجب على المسلم أن يقوم بأداء الصلوات جماعة مع أهل بيته، معلقًا: "المسلم إذا سد أمامه باب فتح أمامه أبواب أخرى".





وفيما يتعلق موائد الرحمن، قال إنها إبداع من المسلم ومن المصريين، والشريعة وافقت على ذلك، متابعًا: "حينما يأتي وباء يمنع المصريين منها، فهناك بدائل مثل الإطعام العيني أو النقدي وتوصيله إلى بيوت السائل".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.