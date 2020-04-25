AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مخالفة لتعليمات الوقاية من كورونا .. تكدس المواطنين أمام سنترال ومكتب بريد المعادي.. صور

السبت 25/أبريل/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن شريف صادق شمس الدين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من زحام وتكدس المواطنين أمام مكتب بريد وسنترال المعادى .

ويقول فى رسالته : لا يلتزم المواطنون بقرارات الدولة بل يخالفون لإجراءت السلامة والأمان  التى أقرتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره  على نطاق واسع.

واشار إلى ان عدد كبير من المواطنين يمكنهم حماية أنفسهم من خلال منه التزاحم والتكدس والحرص على المسافات الآمنة.

مناشد المسئولين سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف التعليمات .

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوبرى مشاة.. مطلب رواد مصر الجديدة أمام سنترال ألماظة

خوفًا من كورونا ..تكدس المواطنين أمام البنوك بطهطا فى سوهاج

سكان بشتيل يشكون من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد والسنترال

خوفا من كورونا.. مواطنون يشكون زحام سوق بشبرا الخيمة..صور

خوفا من انتشار فيروس كورونا .. سكان المعادي يشكون من الزحام أمام مكاتب البريد

رغم التحذيرات .. تكدس المواطنين بسبب سوق في عين شمس الشرقية ..صور

ترشيحاتنا

لما كنا صغيرين الحلقة 1.. مفاجأة فى تتر المسلسل بعد خلافات ريهام حجاج وخالد النبوي

فيديوجراف.. ماذا قال "محمد إمام" عن "محمد رمضان" بسبب الزعيم ؟

أكبر عجوز في أفريقيا تلد توأمين بعد 50 عامًا من المحاولات.. صور

رعب فى البرازيل.. مئات التوابيت في مقابر جماعية بسبب كورونا..شاهد

أسباب تسمية رمضان بهذا الاسم وما معناه

برشلونة يدرس الاعتذار عن استكمال الدوري الإسباني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب

عصرية وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات زوجة علي ربيع فى عيد ميلادها

حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور