مخالفة لتعليمات الوقاية من كورونا .. تكدس المواطنين أمام سنترال ومكتب بريد المعادي.. صور

شكا المواطن شريف صادق شمس الدين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من زحام وتكدس المواطنين أمام مكتب بريد وسنترال المعادى .





ويقول فى رسالته : لا يلتزم المواطنون بقرارات الدولة بل يخالفون لإجراءت السلامة والأمان التى أقرتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره على نطاق واسع.





واشار إلى ان عدد كبير من المواطنين يمكنهم حماية أنفسهم من خلال منه التزاحم والتكدس والحرص على المسافات الآمنة.





مناشد المسئولين سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف التعليمات .





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



