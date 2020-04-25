أسعار الذهب في مصر اليوم السبت



وشهدت أسعار الذهب تراجع عالمي عند تسوية تعاملات اليوم أمس، الجمعة، في جلسة متقلبة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية وسط المشاكل الاقتصادية واستمرار تأثيرات تفشي فيروس كورونا.



ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع "وول ستريت" خلال التعاملات ووسط تقلبات العملة الأمريكية.

استقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، السبت 25 أبريل 2020.وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 749 جنيها للجرام.وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 856 جنيها .وسجل سعر الجرام عيار 18 سعرا 642 جنيها.وسجل سعر الجنيه الذهب فى الصاغة 5992 جنيهًا.وسجل السعر العالمى للذهب 1724 دولارا للأوقية الواحدة.وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.