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محافظات

مسلمون ومسيحيون ضد كورونا.. شاهد كيف احتفل أطفال كورونا بـ رمضان في العزل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:19 م
شاهد كيف احتفل أطفال
شاهد كيف احتفل أطفال كورونا بـ رمضان في العزل
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همت الحسينى
احتفل الأطفال المصابون بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل بتمى الامديد بشهر رمضان الكريم من خلال حملهم فوانيس رمضان وغنوا أغانى شهر رمضان الكريم.

فيما شارك الطفل ستيفن الاحتفال مع أشقائه من الأطفال وسط جو يملأه المرح، وقام طاقم العزل الطبى بتوزيع الفوانيس عليهم والاحتفال معهم للتخفيف عنهم.

وأكد مصدر طبى بالمستشفى أنهم يحاولون جاهدين رسم البسمة على الأطفال المصابين بتوزبع فوانيس رمضان عليهم كما تم توزيعهم على طفلين قبطين مصابين فـ مسلم ومسيحى احتفالهما واحد ومصابهما واحد.

وفى سياق متصل أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة عن خروج 24 حالة بينهم أطفال  من مصابي فيروس كورونا اليوم أول أيام شهر رمضان الكريم  من الحجر الصحى  بالمدينة الجامعية بالمنصورة عقب شفائهم وتحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.


فيما سادت أجواء من البهجة والسعادة بين المصابين المتعافين وأبطال الجيش الأبيض من صحة الدقهلية عقب خبر الشفاء واستعدادهم للخروج فيما أشاد وكيل الوزارة بجهود رجال الجيش الابيض المتميزه فى سبيل علاج مرضى الكورونا .
مسلمون ومسيحيون ضد كورونا.. شاهد كيف احتفل أطفال كورونا بـ رمضان في العزل
مسلمون ومسيحيون ضد كورونا.. شاهد كيف احتفل أطفال كورونا بـ رمضان في العزل
مسلمون ومسيحيون ضد كورونا.. شاهد كيف احتفل أطفال كورونا بـ رمضان في العزل
مسلمون ومسيحيون ضد كورونا.. شاهد كيف احتفل أطفال كورونا بـ رمضان في العزل
مسلمون ومسيحيون ضد كورونا.. شاهد كيف احتفل أطفال كورونا بـ رمضان في العزل
مسلمون ومسيحيون ضد كورونا.. شاهد كيف احتفل أطفال كورونا بـ رمضان في العزل
مسلمون ومسيحيون ضد كورونا.. شاهد كيف احتفل أطفال كورونا بـ رمضان في العزل
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