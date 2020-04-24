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أخبار العالم

إيطاليا.. الجيش الأبيض يخسر 150 طبيبا في مواجهة فيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت رابطة الأطباء الإيطالية، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 150 طبيبا توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت الرابطة إلى أن 10% من إجمالي الإصابات هم من أخصائيي الرعاية الصحية. بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووجهت مجموعة "أناو" الإيطالية المستقلة للرعاية الصحية انتقادات للمرسوم الحكومي الذي أقر نحو 25 مليار يورو لدعم تعزيز النظام الصحي وتقديم دعم للشركات والعائلات التي تضررت من أزمة كورونا، قائلة إنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية.

ووصفت مجموعة "أناو" المرسوم، الذي وافقت عليه الحكومة، الجمعة بأنه "مخيبًا للآمال تمامًا".

وقال  المجموعة في بيان: "إن التمويل الإضافي المُقدم لا يكفي لضمان مكافأة جميع ساعات العمل الإضافية التي تم إجراؤها بين فبراير ومارس بسخاء وروح من التضحية من قبل العاملين الصحيين لمواجهة تسونامي المرضى الذين تدفقوا إلى المستشفيات، مما أدى إلى إصابة نظام الرعاية الصحية". وأشار البيان إلى أن التمويل كان ناقصًا منذ عقود.

وسجلت إيطاليا حتى اليوم الجمعة 192,994 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الوفيات من جراء الفيروس 25,969 ألف حالة وفاة بعد تسجيل نحو 420 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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