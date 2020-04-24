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أخبار البلد

أهم الأخبار .. القصة الكاملة للقبض على سما المصري .. ووقف إطلاق النار باليمن

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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صدى البلد
 نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار الهامة ، نستعرضها من خلال التقرير التالي .. 


أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، عن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر..للمزيد اضغط هنا



كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في منطقة إقليم شرق المتوسط..للمزيد اضغط هنا


دعاء الصائم قبل الافطار..دعوة الصائم قبل إفطاره لا ترد بإذن الله - تعالى-، فقد روى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم – يقول: "للصَّائمِ عِندَ إفطارِهِ دَعوةٌ مُستجابةٌ"؛ فَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَمرٍو إذا أفطرَ دعا أَهْلَهُ وولدَهُ ودعا.

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مر النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية  وشهرتها سما المصري بعد..للمزيد اضغط هنا


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بـ فيروس كورونا ..للمزيد اضغط هنا

 

داول رواد السوشيال ميديا، تغريدة لحساب غير رسمي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"..للمزيد اضغط هنا

 

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيدنا إدريس -عليه السلام-..
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