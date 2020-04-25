تعرف على تكنولوجيا الجيل الخامس لقيادة السيارات الذاتية.. فيديو

أعلنت شركةWaymo المتخصصة في تطوير تقنيات القيادة الذاتية التابعة لشركة جوجل، عن أحدث مجموعة من الأجهزة والبرامج الخاصة بتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الخامس، والتي تسمح بقيادة السيارة بشكل كامل دون أي تدخل بشري.





وتم إعادة تصميم مجموعة الجيل الخامس من تقنيات القيادة الذاتية للشركة بالكامل بعد أكثر من 32 مليون كلم من القيادة الذاتية على الطرق العامة وأكثر من 16 مليار كلم من المحاكاة، والنتيجة هي حزمة ليست أكثر قوة وقدرة من سابقتها فحسب، بل أيضًا بنصف تكلفة الجيل السابق من تقنيات القيادة الذاتية، مما يشير إلى تقدم Waymo في هذا السباق نحو الوصول إلى القيادة المستقلة بالكامل.





اقرأ أيضا

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

3 أسباب لخروج المياه من شكمان السيارة





وقدمت شركة WAYMO مستشعرات وكاميرات جديدة في حزمة القيادة الذاتية طرحت Waymo أحدث مجموعة من الأجهزة والبرامج الخاصة بتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الخامس.





وتتضمن الحزمة مستشعرات ليدار جديدة من Waymo، والتي تنشئ نظامًا بزاوية 360 درجة وترسم صورة ثلاثية الأبعاد لكل ما هو محيط بالسيارة، وباستخدام الليدار، يمكن للنظام قياس حجم ومسافة الأشياء حول السيارة على بعد يصل إلى أكثر من 300 متر، مما يوفر دقة محسنة مقارنة بالنظام السابق.





يتم الجمع بين الليدارات الجديدة مع مجموعة جديدة أيضًا من الكاميرات، هذا المزيج يتمكن من التقاط المزيد من التفاصيل وتقديم صور أكثر وضوحًا حتى في أصعب ظروف القيادة، وهو ما يعني أن نظام Waymo الجديد يمكنه الآن تحديد أشياء مثل المشاة وعلامات التوقف على بعد يفوق الـ 500 متر.





رؤية محيطية مستمرة واستخدام جاكوار I-PACE كبداية لاختبار حزمة القيادة الذاتية طرحت Waymo أحدث مجموعة من الأجهزة والبرامج الخاصة بتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الخامس.





تتضمن أحدث حزمة للقيادة الذاتية من الشركة التابعة لجوجل على مستشعرات الرادار من الجيل الجديد، والتي يمكنها اكتشاف وقياس سرعة الجسم على الفور حتى في أصعب الظروف الجوية مثل الضباب والمطر والثلوج، مما يوفر رؤية مستمرة لمحيط السيارة بالكامل، وفي الواقع أنشأت Waymo أول نظام رادار للتصوير في العالم مخصص للقيادة الذاتية، مما سيوفر دقة متناهية ونطاق ومجال رؤية أوضح من ذي قبل.





الجدير بالذكر أن السيارة التجريبية الأولى التي ستحتوى على حزمة Waymo الجديدة هي سيارة جاكوار I-Pace الكهربائية، حيث أنها تتميز بوجود مساحة تخزين كافية في الأمام لوضع الأجهزة الجديدة، في حين سيظل الصندوق الخلفي متاحًا لوضع الأمتعة.