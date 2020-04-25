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بين الناس

خوفا من العدوى.. سكان الهانوفيل بالإسكندرية يشكون من تجمعات المواطنين أمام المحلات

السبت 25/أبريل/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

أستغاث المواطن أحمد حمدى من محافظة الاسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الشديد فى منطقة الهانوفيل بالعجمى غرب الإسكندرية أمام المحلات التجارية .

 

ويقول فى رسالته  : نعانى من عدوم الوعى والتجمعات فى شارع الهانوفيل مما يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.


وناشد المسئولين العمل على إزالة أسباب الشكوى.

 

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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