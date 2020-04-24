وزير الشؤون الإسلامية السعودي يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان

أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اتصالا هاتفيا ، اليوم ، بفضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يديم على مصر الشقيقة الأمن والأمان .





وأبدى الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية.









من جانبه، أعرب فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن شكره للوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على التهنئة الكريمة.









وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا الأمة,







