خوفا من كورونا.. مرضى بريطانيا يفضلون الموت في المنزل عن الذهاب للمستشفيات

رغم محاولات المستشفيات لإنقاذ مصابي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) وأصحاب الامراض المزمنة، إلا أن المرضى في بريطانيا يرفضون التنقل بعربيات الإسعاف، ومنهم 300 شخص يعانون من مضاعفات شديدة بسبب خوفهم من الإصابة بفيروس ( كوفيد-19 ).





ووفقا لصحيفة بي بي سي البريطانية، فإن 300 شخص أصحاب المضاعفات الخطيرة قد ذهبت عربات الإسعاف إلى منازلهم لنقلهم إلى المستشفيات بسبب خوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





وقال توبي لويس الرئيس التنفيذي لمستشفيات ساندويل، وشرق بيرمينجهام إن عربات الإسعاف حاولت نقل المرضى ولكنهم رفضوا خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجدن.





وأشار الى انه تم تعقيم عربات الإسعاف جيدا، نافيا أن الذهاب إلى المستشفى أكثر خطورة من البقاء في المنزل.



