AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك اليوم السبت 25 إبريل 2020

السبت 25/أبريل/2020 - 07:01 ص
سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار
Advertisements
علياء فوزى
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم السبت 25 ابريل 2020 بالتزامن مع عيد تحرير سيناء.

استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.68جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وسجل الدولار ارتفاع فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد، المصرى لتنمية الصادرات ،اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، كريدى اجريكول ،العربى الافريقى الدولى، بلوم ) 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت 15-2-2020

صعود جديد للدولار بالبنوك اليوم

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الخميس

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

سعر صرف الريال السعودى بالبنوك اليوم الأحد 19 أبريل

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19-4-2020

ترشيحاتنا

ضائع منذ 7 سنوات.. خروف يظهر فجأة بعدما اختفى في حرائق الغابات| صور

بملابس ضيقة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

اليوم ذكرى وفاة الفنان سمير وحيد

مقتل مصري وانتحار آخر في ظروف غامضة بالكويت

الأطباء يحذرون من تصريحات ترامب: مضاعفات شرب الكلور خطيرة

صراع خفي بين أمريكا والصحة العالمية بشأن عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في طفرة طبية.. إنقاذ طفل مولود بدون أذرع وبلا ركبتين

ضائع منذ 7 سنوات.. خروف يظهر فجأة بعدما اختفى في حرائق الغابات| صور

شاب يتولى دفن موتى المسلمين المحتاجين في بريطانيا.. حكاية أبو مؤمن