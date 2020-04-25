سعر الدولار فى البنوك اليوم السبت 25 إبريل 2020

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم السبت 25 ابريل 2020 بالتزامن مع عيد تحرير سيناء.





استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.68جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.





وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.





وسجل الدولار ارتفاع فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.





وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد، المصرى لتنمية الصادرات ،اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، كريدى اجريكول ،العربى الافريقى الدولى، بلوم ) 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.





وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.



