AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للهروب من الملل ورتابة الحظر.. الفانوس الدمياطى يتحدى كورونا ويزين الشوارع فرحا بشهر رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:04 ص
الفانوس الدمياطى
الفانوس الدمياطى يتحدى كورونا ويحتفل بقدوم الشهر الكريم
Advertisements
زينب الزغبي

الطبيعة الصناعية لمحافظة دمياط ووجود الآلاف من الحرفيين والصناع، فرضت نفسها علي طبيعة الحياة
في رمضان، وجاءت كورونا لتفرض طقوسا جديدة وظفها الدمايطة بالمملة والرتيبة ولكن طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، فيجب عليهم الالتزام بتلك الإجراءات والتى حرمت الدمايطة من ممارسة طقوسهم الرمضانية التى اعتادوا عليها.


الفانوس الخشب أهم مايميز تلك الطقوس على الرغم من أن أغلب الورش تعانى من الحظر والغلق لاختلاف مواعيد الحظر مع مواعيد فتح ورش الأثاث إلا أنهم قرروا أن يتحدوا كورونا ويصنعوا هذا العام الفانوس الدمياطى بل إن أغلب الورش صنعته خصيصا كهدايا للأهل والجيران في محاولة منهم للهروب من ملل ورتابة الحظر وكورونا.

حيث يتنافس حرفيو الورش علي تعليق الفوانيس الرمضانية الخشبية أمام ورشهم، حيث يسعي كل منهم علي أن يكون فانوسه الخشبي الأجمل شكلا والأقوي إضاءة للفت الأنظار نحوه .

وفرض الحظر في شهر رمضان تغييرا في مواعيد عمل هذه الورش، حيث يبدأون صباحا ومبكرا في النهار على غير العادة ويغلقون الورش في الميعاد المحدد للغلق وهو الخامسة مساء.



امتلأت الفوانيس الخشب الشوارع ومحاطة بالزينة وحبال النور المتصلة بالعمارات وأمام المنازل في محاولة لتحدى كورونا برسم البهجة واستقبال بهجة الشهر الكريم رغم كورونا والحظر.


وهناك عادات أخري يشملها المشهد في دمياط، منها توزيع الشنط الرمضانية، والتي يقوم بها البعض من القادرين والتي تختلف كثرة محتوياتها علي القدرة المالية بموزع هذه الشنط التي عادة ما تحوي الكثير من السلع منها لحوم أو دجاجة وأرز وسكر وزيت وشاي وقمر الدين، ويتم إعداد كشوف بالمحتاجين لتوزيعها عليهم.


حقيقة الأمر أن الشنط الغذائية بدأت توزع في كافة أنحاء قري دمياط منذ بدء أزمة كورونا وانتشار الفيروس وقرارات تخفيض العمل بالمصالح الحكومية والدعوة للبقاء بالبيت لحين القضاء على هذا الفيروس، وجاء شهر رمضان ليزيد عمل الخير ويزيد عدد الشنط الرمضانية التى توزع هذا العام خلال شهر رمضان بالمقارنة بالسنوات الماضية.


ويظل المجتمع الدمياطي بتفاصيله مختلفا، ومتميزا بعاداته وطباعه التي يغلب عليها التدين والترابط الأسري والتنوع في الاستمتاع بشهر رمضان.
للهروب من الملل ورتابة الحظر.. الفانوس الدمياطى يتحدى كورونا ويزين الشوارع فرحا بشهر رمضان
للهروب من الملل ورتابة الحظر.. الفانوس الدمياطى يتحدى كورونا ويزين الشوارع فرحا بشهر رمضان
للهروب من الملل ورتابة الحظر.. الفانوس الدمياطى يتحدى كورونا ويزين الشوارع فرحا بشهر رمضان
للهروب من الملل ورتابة الحظر.. الفانوس الدمياطى يتحدى كورونا ويزين الشوارع فرحا بشهر رمضان
للهروب من الملل ورتابة الحظر.. الفانوس الدمياطى يتحدى كورونا ويزين الشوارع فرحا بشهر رمضان
Advertisements

ترشيحاتنا

بتمثلي علشان جوزك.. مي عمر تستعين بـ محمد رمضان للرد على هجوم أحد متابعيها

لحظة قفز المظليين الروس من ارتفاع 10 آلاف متر.. فيديو

إنه كابوس.. بيل جيتس يصدم العالم بتوقعات محبطة عن كورونا

عرض جديد.. اشتري iphone 8 plus نسخة 64 جيجابايت بـ 5450 جنيها

مليون فحص كورونا في الإمارات وعودة أسواق دبي والسعودية تخفف الحظر.. أبرز أخبار الصحف الإماراتية

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحي لـ 106

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتشتغل في البيت .. 5 عادات يومية خاطئة تضر الظهر

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا