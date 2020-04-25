أهالى المرج يشكون من انتشار الذباب بشوارعها

شكت القارئة نورهان نادر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الذباب بصورة كبيرة فى بشوارع حى المرج التابعة لمحافظة القاهرة .

وقالت فى رسالتها : "نعانى نحن سكان منطقة من انتشار البعوض والذباب بشكل كثيف ورغم استعمال المبيدات الحشرية ولكن لم تحد منه ، ونخشى من انتشار الامراض بين الاهالى المنطقة".





‪وناشدت "نورهان"، المسئولين سرعة حل المشكلة .





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360