أهالى المرج يشكون من انتشار الذباب بشوارعها

شكت القارئة نورهان نادر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع
"صدى البلد"، من انتشار الذباب بصورة كبيرة فى بشوارع حى المرج التابعة
لمحافظة القاهرة .
وقالت فى رسالتها : "نعانى
نحن سكان منطقة من انتشار البعوض والذباب بشكل كثيف ورغم استعمال المبيدات الحشرية
ولكن لم تحد منه ، ونخشى من انتشار الامراض بين الاهالى المنطقة".
وناشدت "نورهان"، المسئولين سرعة حل المشكلة .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى
القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من
خلال رقم الواتس آب 01006735360