برلمانية تطالب بتطبيق أشد العقوبات على عناصر مسيرة الكعبة

قالت مني جاب الله أمين سر لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب، إن ماحدث أمس فى محافظة الإسكندرية من مسيرة حول مجسم على شكل كعبة يعتبر مشهد غير حضارى ويؤدى الى أنتشار الفيروسات.





وأضافت "جاب الله " لـ"صدى البلد"، أن عبادة الله فى أى مكان فيمكن أن يقوم الشخص بتعبد داخل منزلة ولا حاجة الى أن يصنع مجسم على شكل كعبة ويطوف به فى الشوارع فذلك لا علاقه له بالدين ولا رحيل الأزمة.





وطالبت النائبة الجهات المسؤلة بضرورة القاء القبض على كل من يقوم بهذه الافعال وتطبيق القانون بتنفذ اشد العقوبات التى يستحقونها.



