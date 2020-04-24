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ديني

النصيحة الأولى في شهر رمضان.. عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يكشف عنها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:03 م
النصيحة الأولي في
النصيحة الأولي في شهر رمضان
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يارا زكريا

قال الدكتور حمد لله الصفتى، عضو المنظمة العالمية لخريجي، إن النصيحة الأولى في شهر رمضان، التمسك بالصفحات الحسنة؛ فهي سبيل الرجوع إلى الله - تعالى- والوصول إلى أبواب نعمه وفضله.


وأضاف " الصفتي" خلال برنامج كلام من ذهب، عبر الصفحة الرسمية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على موقع " فيسبوك" أن أي عمل طيب يفعله العبد مهما كان مذنبًا يكون سببًا في تقربه من الله - عز وجل-.


وأشار عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أن سيدنا سهيل بن عمرو- رضي الله عنه- كان مسافرًا ذات مرة مع أصحابه وإذا بهم على بقطاع طريق قاموا بسرقة جميع اغراضهم من التجارة، ثم جلسوا جميعًا الأكل؛ فإذا  برئيس العصابة لا يأكل؛ فسأله عن السبب، فأجابه بأنه صائم، فرد عليه سيدنا سهيل - رضى الله عنه- قائلًا: تسرق وتصوم؟!؛ فإجابه: " باب جعلته بيني وبين الله لا أغلقه أبدًا، وبعدها بعام أو عامين رأى سهيل اللص في الحج عند الكعبة، وقد أصبح زاهدًا عابدًا، فنظر اليه وعرفه، فقال له كيف تغير حالك: فأجابه: الباب الذي جعلته بيني وبين ربي ادخلني منه.


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في سياق متصل، أوضح الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، والمشرف على الرواق الأزهري سابقًا، أنه إذا اخلص العبد في أداء الطاعات لربه وتوجه إليه بصدق؛ تجلي عليه الله - سبحانه وتعالى-.


وأفاد " مهنا " خلال برنامجه " الطريق إلى الله " المذاع على فضائية " الحياة اليوم" أنه إذا تجلي الله - عز وجل- على عبد من عباده فاق من غفلته وقام من رقدته.


ونوه الأستاذ بجامعة الأزهر أن العبد إذا أقبل على الله - سبحانه وتعالى- لم يكفيه أن يفيقه من رقدته بل واصله بأنوار الإقبال.


وواصل أن من تقرب إلى الله في شهر رمضان بنافلة أو أي نوع من أنواع الخير؛ كان كمن أدي فريضة فيما سواه؛ ومن أدي فريضة كان كمن أدي 70 فريضة فيما سواه.


وتابع أن رمضان شهر الصبر، وفي الحديث الشريف روى أن الصبر نصف الإيمان، وفي حديث آخر ورد أن الصوم نصف الصبر؛ إذا فالصوم ربع الإيمان والصبر ثوابه الجنة.







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