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اقتصاد

سعر صرف العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم السبت

السبت 25/أبريل/2020 - 05:01 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبد العظيم
استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 25 ابريل 2020 وفقا لاخر تحديث صادر عن البنك الاهلى المصرى .

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدينا الكويتى نحو 49.80 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى عند 40.30 جنيه للشراء و40.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.93 جنيه للشراء و 41.74 جنيه للبيع.
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