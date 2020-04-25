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حوادث

حبس عامل لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شركة بمدينة نصر

السبت 25/أبريل/2020 - 07:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب واقعة سرقة أموال ومجوهرات من إحدى شركات الاستثمار السياحى والعقارى بمدينة نصر.

البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا باكتشاف سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد من داخل شركة استثمار سياحى وعقارى في مدينة نصر.

وانتقل المقدم حسام نصر، رئيس مباحث مدينة نصر أول، إلى مقر الشركة، وبالفحص تبين وجود كسر بـ ٣ خزائن حديدية وبعثرة بمحتوياتها وسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وساعة ماركة عالمية، وتبين وجود كسر بالشباك الخلفى للشركة.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، وهو عامل سابق بمحل كوافير بجوار الشركة "له معلومات جنائية مسجلة" من الشرقية فتم استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه.

واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية والفضية والساعة المستولى عليهم وكذلك المبالغ المالية بمسكنه، وأكد قيامه باستبدال جزء من المبلغ المالى "من عملة الدولار" المستولى عليه إلى العملة المصرية وإنفاقها على متطلباته الشخصية.

 وباستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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