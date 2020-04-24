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محافظات

بعد سلبية العينة 9.. تفاصيل حالة إسراء اللواح مصابة كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:24 م
اسراء ووالدها الشهيد
اسراء ووالدها الشهيد احمد اللواج
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انجي هيبة
كشفت الدكتورة اسراء اللواح، عن تفاصيل حالتها الصحية علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعد ظهور نتيجة تحليلها التاسعة الخاصة بفيروس كورونا.

ونفت اللواح خلال البيان ما تم تداوله بايجابيه اخر عينه لها، مؤكدة سلبية العينه التاسعة وانها في انتظار نتيجة العينة العاشره .

 واكدت مصادر رسمية بمستشفي العزل بابو خليفة، شفاء اسراء اللواح، وخروجها صباح غد السبت، بعد التماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد

واضافت المصادر انه تم عزل اللواح بعد تأكد اصابتها نتيجة انتقال الفيروس من والدها البطل الشهيد.
بعد سلبية العينة 9.. تفاصيل حالة إسراء اللواح مصابة كورونا
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