بعد سلبية العينة 9.. تفاصيل حالة إسراء اللواح مصابة كورونا





ونفت اللواح خلال البيان ما تم تداوله بايجابيه اخر عينه لها، مؤكدة سلبية العينه التاسعة وانها في انتظار نتيجة العينة العاشره .





واكدت مصادر رسمية بمستشفي العزل بابو خليفة، شفاء اسراء اللواح، وخروجها صباح غد السبت، بعد التماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد





واضافت المصادر انه تم عزل اللواح بعد تأكد اصابتها نتيجة انتقال الفيروس من والدها البطل الشهيد.