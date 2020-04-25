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فن

جسدت دور نبوية فالنتينو مع الزعيم.. ماذا تعرف عن هدى المفتي

السبت 25/أبريل/2020 - 12:30 ص
هدى المفتي
هدى المفتي
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محمد نحلة
تقدم الفنانة هدي المفتي، دور نبوية بنت فالنتيو بيه، الذي يجسده عادل إمام، لها ثلاث أخوات أرشميدس ورفاعة، وبنت الأستاذة عفاف عصمت "دلال عبد العزيز" أصحاب مدارس فالنتيو، تم تسميتها نبوية حبًا وتقديرا لنبوية موسى رائدة التعليم في الأربعينات، ولكنها تفضل ان يتم منادتها بـ "نانا".

 نبوية طالبة في جامعة بني سويف في كلية العلوم، هذا هو الدور الذي تقدمه الفنانة هدي المفتي في الحلقة الأولى من مسلسل فالنتينو، حيث هو دور مختلف عليها وهو دور الطالبة الجامعية ف أول تعاون لها مع الفنان الكبير عادل إمام.
 
يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.
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