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رياضة

أخبار الرياضة.. إصابة زوجة أسطورة ليفربول بـ كورونا.. أزمة كبيرة تضرب نادي الزمالك

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أعلن جيمي كاريجير، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



فجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة، بشأن حصول رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، على مبلغ كبير دفعة واحدة لحل أزمة مستحقات اللاعبين.



ينتظر عشاق الكرة المصرية والقارة الأفريقية تحديد مباراتي الزمالك والرجاء والأهلي ضد الوداد المغربي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا والتي ضربت العالم أجمع.



كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن سبب إقالة أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة بالنادي خلال الفترة الماضية.


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