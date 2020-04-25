طلاب جامعة القاهرة يسترجعون ذكريات رمضان في المدينة الجامعية.. صور

شارك طلاب جامعة القاهرة، عددا من الصور، عبر موقع التواصل الاجتماعي، يستعيدون من خلالها، ذكريات شهر رمضان المبارك، من خلال الإفطار الجماعي في المدينة الجامعية، وتعليق الزينة على باب الغرف، بالإضافة إلى مساعدة البعض في إعداد الطعام.





وكتب الطالب أدهم مصطفى، معلقا على صورة له مع زملائه داخل المطبخ: "رمضان السنه اللي فاتت، منشن لـ صحبك اللي كانت بتدبسه في غسيل المواعين".





وشاركت الطالبة سارة رجب، بعدد من الصور من مدينة الطالبات، قائلة "أول رمضان بعيد عنك يا غالية، كان رمضان فيكي جميل أووي، لمتنا والضحك والهزار وصلاة الجمعة، والخناق مين يحضر الفطار والسحور ولا غسيل المواعين، والمذاكرة وضغط، الامتحانات.





وتابعت الطالبة: "كل حاجه وحشتني أووي، وحشتنا لمت الصحاب أووي، كل ركن ومكان ف المدينة، وحشني أووي".



