ماذا قدمت نور في أول مشاهدها بـ مسلسل البرنس ؟

قدمت الفنانة اللبنانية نور في أول مشاهدها بمسلسل البرنس، دراما قوية ، من خلال الأداء التمثيلي لها، في أولى حلقات مسلسل البرنس.





واستمرت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس" حيث ظهر الممثل محمد مهران الذي يعمل صباحا بأحد البنوك وليلا مع رضوان البرنس في الورشة وهو خطيب شقيقة رمضان الصغري وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة ريم سامي.





وظهرت الفنانة نور اللبنانية بدور "عًلا" بعد أن ألقت الشرطة القبض على مهران بعد قيامه بسرقة محل الذهب الخاص بزوج شقيقته وهي الشخصية التي تقدمها في أول ظهور لها بالمسلسل، وتم تقديم المشهد في الحارة أمام جميع أهلها، وهو الذي أظهر أن رضوان البرنس كان يحبها منذ الصغر.





وستكشف الحلقات القادمة، كيف تزوجت من صاحب محل الذهب الذي طلقها في نهاية الحلقة الأولى وهي شخصية الفنان محمد عبد العظيم.



