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منوعات

نشر تجربته المزيفة مع المرض.. أول رد من شاب ادعى إصابته بكورونا بعد الإفراج عنه

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:27 م
الشاب الأمريكي مايكل
الشاب الأمريكي مايكل لين براندين
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أماني إبراهيم
تحدث الشاب الأمريكي مايكل لين براندين بعد الإفراج عنه بكفالة بعدما تم القبض عليه بعد ادعائه إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشارك الكثير من المعلومات عن إصابته بالمرض وأعراض جديدة قالها الأطباء له، ولكن سرعان ما توصلت الشرطة إليه وتم القبض عليه.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فإن الشاب لم يدرك أن مزحته ستنتهي به خلف القضبان، حيث قام في البداية بنشر تجربته ومنشورات وهمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك يوضح فيها المرض وأعراضه ومنها معلومة خاطئة ادعى أن الأطباء أخبروه بها وهي أن الفيروس ينتقل جوا.

وكان قد كتب براندين في وقت سابق: "الفيروس ينتشر جوا،، هذا يعني أنه أصبح من السهل نشر العدوى وأن المرض أصبح قريبا جدا بمجرد اقتراب أي شخص من الآخر".

ونشر الكثير من الأخبار المزيفة والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع، ومعظمها أخبار ومعلومات مخيفة وغير حقيقية أستخدمها الشاب لإثارة الذعر وتخويف الجميع.

وتحركت الشرطة لمحاولة وقف الشاب صاحب الـ 23 عاما، وفور القبض عليه أقر بالحقيقة وهي أنه غير مصاب، وتم توجيه عدة تهم له بسبب قانون الطوارئ المطبق في البلاد.

وأطلق سراحه بعد عرضه على المحكمة بدفع غرامة قيمتها 1000 دولار أمريكي، وادعى أنه قام بنشر هذه المعلومات الخاطئة ليبرهن على سرعة نشر الأخبار دون التحقق من حقيقتها.
نشر تجربته المزيفة مع المرض.. أول رد من شاب ادعى إصابته بكورونا بعد الإفراج عنه
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