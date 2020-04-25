فانوس ده ولا بيت.. قبطي يفاجئ المسلمين في رمضان..ِشاهد

قام قبطي وصاحب محل موبيليا بصناعة فانوس عملاق مصنوع من الخشب والحديد وحفر عليه عبارة اهداء من شركاء الوطن بقرية الحتاحته بمركز سمالوط شمال المنيا للتعبير عن روح المحبة والتسامح والإخاء بين ابناء القرية من مسلمين وأقباط





وحمل أقباط القرية مجتمعين الفانوس حتى مسجد القرية الكبير لوضعه أمام المسجد حتى يشعر مسلمي القرية وأقباطها بنفحات شهر رمضان الكريم ونفحاته.





وقال ارمانيوس فوزي ملك 36 سنه صاحب الفكرة اننا جميعا ننتظر شهر رمضان بروحه الحلوة وتكافل الجميع مؤكدا أن فرحة الأقباط برمضان لا تقل عن فرحة المسلمين فننتظر في رمضان الكنافة والقطايف والتي لها فرحة خاصة واضاف انه فرح فرحا كبيرا لكم المعايدات التي تلقها من اهل قريته بمناسبة عيد القيامه المجيد





وانه قام بصناعة الفانوس للتأكيد علي روح المحبة والتسامح والاخاء بين اهالي القرية وان الفانوس يصل ارتفاعه الي 4 امطار





وعبر أهالي القرية عن فرحتهم بالفانوس المصنوع من الخشب والعديد ومضاء من الداخل وتحول المكان لمنطقة تصوير حرص عدد من أهالي القرية على التقاط الصور بجانب الفانوس العملاق