AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فانوس ده ولا بيت.. قبطي يفاجئ المسلمين في رمضان..ِشاهد

السبت 25/أبريل/2020 - 09:58 ص
قبطي يصنع فانوس عملاق
قبطي يصنع فانوس عملاق ويهديه للمسلمين احتفالا برمضان
Advertisements
ايمن رياض

قام قبطي وصاحب محل موبيليا بصناعة فانوس عملاق مصنوع من الخشب والحديد وحفر عليه عبارة اهداء من شركاء الوطن بقرية الحتاحته بمركز سمالوط شمال المنيا للتعبير عن روح المحبة والتسامح والإخاء بين ابناء القرية من مسلمين وأقباط 


وحمل أقباط القرية مجتمعين الفانوس حتى مسجد القرية الكبير لوضعه أمام المسجد حتى يشعر مسلمي القرية وأقباطها بنفحات شهر رمضان الكريم ونفحاته. 


وقال ارمانيوس فوزي ملك 36 سنه صاحب الفكرة اننا جميعا ننتظر شهر رمضان بروحه الحلوة وتكافل الجميع مؤكدا أن فرحة الأقباط برمضان لا تقل عن فرحة المسلمين فننتظر في رمضان الكنافة والقطايف والتي لها فرحة خاصة واضاف انه فرح فرحا كبيرا لكم المعايدات التي تلقها من اهل قريته بمناسبة عيد القيامه المجيد


وانه قام بصناعة الفانوس للتأكيد علي روح المحبة والتسامح والاخاء بين اهالي القرية وان الفانوس يصل ارتفاعه الي 4 امطار


وعبر أهالي القرية عن فرحتهم بالفانوس المصنوع من الخشب والعديد ومضاء من الداخل وتحول المكان لمنطقة تصوير حرص عدد من أهالي القرية على التقاط الصور بجانب الفانوس العملاق

فانوس ده ولا بيت.. قبطي يفاجئ المسلمين في رمضان..ِشاهد
فانوس ده ولا بيت.. قبطي يفاجئ المسلمين في رمضان..ِشاهد
فانوس ده ولا بيت.. قبطي يفاجئ المسلمين في رمضان..ِشاهد
فانوس ده ولا بيت.. قبطي يفاجئ المسلمين في رمضان..ِشاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدأ من 20 جنيها حتى 500 جنيه.. أسعار فوانيس رمضان 2020..فيديو

كورونا ينصف المصري.. صدى البلد يكشف النقاب عن تاريخ صناعة الفوانيس في بني سويف

كورونا يغير فى شكل وبيع فوانيس رمضان بالبحيرة... أون لاين وبالصورة والصوت .. صور

رغم كورونا .. زينة رمضان تنير الشوارع وتضفى بهجة وسعاده بالدقهلية

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن اليوم السبت 25-4-2020

لما كنا صغيرين الحلقة 1.. مفاجأة فى تتر المسلسل بعد خلافات ريهام حجاج وخالد النبوي

أحمد فليكس: الأهلي أعظم نادي فى مصر .. ولعبت للزمالك حبًا في أم الدنيا .. فيديو

شاهد.. شريف منير يوجه سؤالا لمتابعيه

الجمهور يطارد أحمد العوضي.. تفاصيل

أكبر عجوز في أفريقيا تلد توأمين بعد 50 عامًا من المحاولات.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور

عزومتك عندنا.. أرز بالخلطة وبفتيك بالخضار مع سمبوسك بالجبنة.. والحلو قطايف بالتمر والمكسرات

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا