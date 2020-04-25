كورال بيطري القاهرة يغنى رمضان جانا بكاميرا الموبايل في أول تجربة









قال أحمد عبد السلام، الطالب بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وعضو في اللجنة الفنية باتحاد الطلاب، إن الكلية بها أنشطة كتيرة من أهمها نشاط المسرح بالإضافة إلى امتلاكها طلاب كثيرة ذات أصوات متميزة، موضحا أنه أقترح على الدكتورة آية بدوي مستشار اللجنة الفنية لإنشاء فريق كورال.





وأضاف عبد السلام، أن الدكتورة وافقت على الفور، على أن يكون فريق الكورال مماثل لفريق المسرح، مكنش، لافتا إلى أنه بالفعل بدأ الفريق في البروڤات السنة دي داخل الكلية و كان يحضر لأول حفلة لهم لكن مع تعليق الدراسة بسبب الوقاية من تفشي فيروس كورونا، جعلهم يتوقفوا عن البروڤات.









وأشار عضو اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الطب البيطري، إلى أن من وقت تعليق الدراسة وهم يحاولون العمل على حفلة تجمعهم عبر وسائل الإلكترونية، حتى لا يعرضون حياتهم إلى الخطر، موضحا أن شهر رمضان المبارك، كان فرصة لغناء الكورال لأغنية رمضان جانا للفنان محمد عبد المطلب.





وأردف أحمد عبد السلام، أن التجربة هي الأولى لهم واستطاعوا من خلالها أعحاب الكثير من طلاب الكلية والطلاب، خاصة أنها تجربة الكورال بعيدة عن محالهم في الطب البيطري، مشيرا إلى أن من أهم الدوافع لهم هو تشجيع الدكتور نادين العمروسي، الملقبة بكروان جامعة القاهرة، وخريجة الكلية، التي التحقت بمعهد الموسيقي العربية بجانب شغلها كطبية بيطرية حاليا.





ويتكون أعضاء فريق الكورال من؛ أمنية محمود، نورهان محمد، هدير أحمد، نادية فاروق، همسه محمد، بالإضافة إلى مريم نبيل، ياسمين عبدون، يوسف سليم ، ومصطفى وليد، وبيتر يوسف.





وصمم لوجو الفيديو، علي ناصر، ومونتاج شروق خالد، وعزف البيانو لرئيس الفريق، أحمد عبد السلام، تحت رعاية عميد الكلية الدكتور خالد العمري، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة إيمان بكر، والإشراف لمستشار اللجنة الفنية، الدكتورة آية. بدوي، ورئيس الاتحاد نورهان عاطف.







