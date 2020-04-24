نصائح هامة لتنظيف سيارتك في رمضان

بعد ركن السيارة لوقت طويل قد تجد روائح غريبة بداخلها ، ولتخفيف هذه الروائح ؛ يكفي ان تحضر كيس من الفحم وتركه مفتوحا داخل السيارة؛ لأن الفحم يملك قدرة غريبة على اأمتصاص الروائح.

ويعتقد الكثير من الأشخاص أن الخل من الأساسيات لبقاء السيارة نظيفة سواء على صعيد الروائح الكريهة او غيرها.





وفي السطور التالية نقدم لكم بعض النصائح لتسهيل تنظيف سيارتك من الداخل ليصبح الهواء داخلها نقيا لضمان بيئة نظيفة للصيام .





1-يجب إخراج النفايات وبقايا الطعام خارج السيارة





2-لاتنسى إخراج النفايات من صندوق السيارة الخلفي





3- استخدم الهواء المضغوط لإزالة الغبار من على الأرضيات وجميع اجزاء المقصورة





4- سلط البخار الساخن على جميع أجزاء المقصورة لإزالة الطبقات الملتصقة من المواد والروائح الضارة

ويفرض شهر رمضان المبارك الكثير من التغيرات في أسلوب الحياة التي تطرأ على عادات العمل والنوم وتناول الطعام حيث ان الصوم يمتد إلى 14 ساعة دون تناول أي شيء لذا يمكننا تخيّل آثاره على الوظائف الحيوية ليس على الصعيد الجسدي فقط، بل على الصعيد النفسي كذلك.