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محافظات

بعد عزل 60 أسرة بسبب كورونا.. ماذا يحدث في القليوبية؟.. صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:39 م
أعمال التطهير
أعمال التطهير
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إبراهيم الهوارى

أطلقت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة بتوجيهات من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة حملة مكبرة لتطهير وتعقيم عدد من القرى التابعة للمحافظة.


وشنت إدارة الأمراض المتوطنة بالمحافظة اليوم حملة تعقيم بقرى دملو ببنها وطنان ورمادة بقليوب بعد ظهور إصابات بين المواطنين بفيروس كورونا.


وكانت المحافظة قد فرضت اليوم الحجر والحظر المنزلي الاجباري على شارع المحطة امام الوحدة الصحية بقرية دملو، التابعة لمركز ومدينة بنها بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل الشارع إلى حالتين و5 حالات مشتبه في إصابتهم.


وتابع محافظ القليوبية ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية عملية فرض الحظر والحجر بشارع المحطة بقرية دملو والذي تقرر غلقه بالكامل بعد فرض الحجر المنزلي على 35 منزلا تضم 60 أسرة داخل الشارع.


وتم التنبيه على قاطني الشارع والمنزلين بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم وفرض كردون أمني بالمناطق المشار إليها لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين مع تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل مع توفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن وتطوعات الشباب داخل القرية.


ويضم الكردون الأمني الشرطة والوحدة المحلية والإدارة الصحية وغير مسموح لأحد بتخطيه سواء للدخول أو الخروج وسيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية وفي حالة ثبوت أي إصابات سيجرى نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل، مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر والمعيشة لهم خلال فترة العزل والمقررة 14 يوما.

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