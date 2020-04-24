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أخبار العالم

4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 922 حالة.

ويدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به فرنسا وتونس تدعوان من خلاله لتعاون دولي كبير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، علاوة على وقف الأعمال العدائية المستمرة بين الدول.



ويأتي التباحث الجديد من قبل الأعضاء في المجلس الأقوى للأمم المتحدة، في محاولة جديدة للخروج بقرارت تفيد التنسيق بين دول العالم في مواجهة الوباء، خاصة أن انعقاد المجلس في 9 أبريل الجاري بمبادرة من برلين، لم ينتج عنه شيء ، وفي ظل العقبات والخلافات بين الدول الدائمة العضوية في المجلس، الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وطرحت فرنسا وتونس مشروعهما المؤلف من 3 صفحات على الدول الـ15 في مجلس الأمن، وستبدأ المناقشات قريبًا بعد أن يقدم الأعضاء "تعليقاتهم" على النص، كما أكد دبلوماسيان رفضا الكشف عن هويتهما.

وكشف دبلوماسي ثالث أنه "لن تكون هناك مفاوضات بالمعنى التقليدي"، مشيرًا إلى أن التصويت على المشروع يمكن أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.
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