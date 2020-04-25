AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين: لم نرصد نقص أي سلعة في أول أيام رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 02:01 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
Advertisements
محمد صبيح
كشفت الغرفة المركزية لمتابعة الأسواق بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استقرار الأسواق والأسعار خلال أول أيام رمضان وأنه لم يتم رصد نقص أي سلعة في الأسواق أو زيادة غير مبررة في سعر أي سلعة.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه تجري متابعة الأسواق ورصد  توافر السلع في الأسواق وخاصة في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية منها: فروع شركات الجملة والمجمعات البدالين ومنافذ جمعيتي.

وأكد كمال ل صدى البلد أن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية آمن ويكفي لشهور مشيرا إلى جهود هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وكذا جهود الرقابة والتوزيع وحماية المستهلك ومباحث التموين في مراقبة وضبط الأسواق.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية شائعات نقص أي سلعة من الأسواق خلال اليوم الجمعة، أول أيام رمضان أو نقص أي سلعة بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المجمعات الاستهلاكية - البدالين التموينين - منافذ جمعيتي - منافذ شركات الجملة).

وأكدت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن الشائعة، انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع بشكل يومي في المنافذ التابعة منها: المجمعات الاستهلاكية البدالين التموينين وجمعيتي.

وأوضحت الوزارة إن المخزون الاستراتيجي للسلع آمن لعدة شهور وانه يجري شن حملات رقابية على الأسواق لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية ضارة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غداً صرف المقررات التموينية .. والوزير: جميع السلع متوفرة ولا داعي للتكدس

التموين تفرض إجراءات وقائية على البدالين وجمعيتي وأصحاب المخابز

البحيرة: تعديل مواعيد المخابز ووقف الإجازات وتوفير منافذ لبيع سلع رمضان

التموين تنفي نقص أي سلعة أول أيام رمضان

وزير التموين للمواطنين: لو نقصت أي سلعة من السوق كلمونا على 19280

ترشيحاتنا

أخبار الفن| عصام كاريكا يفضح مقلب رامز جلال.. حقيقة تبرؤ يوسف الشريف من مسلسل النهاية

6 مشاكل صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة

نظارة سوداء.. نادية الجندى تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

القصة الكاملة لـ القبض على سما المصري

شاهد.. ماذا قال الفنان محيي إسماعيل عن الراحل نور الشريف

بـالأسماء.. خسائر جيش مصر الأبيض في تزايد.. 76 مصابا بـ كورونا توفى منهم 5

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر غجرى.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بالأسود

نسرين أمين تخطف الأنظار بصورة عبر إنستجرام

لبس الحرامية.. ويزو تخطف الأنظار رفقة أحمد فهمي وأكرم حسني