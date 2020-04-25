التموين: لم نرصد نقص أي سلعة في أول أيام رمضان

كشفت الغرفة المركزية لمتابعة الأسواق بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استقرار الأسواق والأسعار خلال أول أيام رمضان وأنه لم يتم رصد نقص أي سلعة في الأسواق أو زيادة غير مبررة في سعر أي سلعة.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه تجري متابعة الأسواق ورصد توافر السلع في الأسواق وخاصة في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية منها: فروع شركات الجملة والمجمعات البدالين ومنافذ جمعيتي.
وأكد كمال ل صدى البلد أن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية آمن ويكفي لشهور مشيرا إلى جهود هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وكذا جهود الرقابة والتوزيع وحماية المستهلك ومباحث التموين في مراقبة وضبط الأسواق.
ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية شائعات نقص أي سلعة من الأسواق خلال اليوم الجمعة، أول أيام رمضان أو نقص أي سلعة بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المجمعات الاستهلاكية - البدالين التموينين - منافذ جمعيتي - منافذ شركات الجملة).
وأكدت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن الشائعة، انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع بشكل يومي في المنافذ التابعة منها: المجمعات الاستهلاكية البدالين التموينين وجمعيتي.
وأوضحت الوزارة إن المخزون الاستراتيجي للسلع آمن لعدة شهور وانه يجري شن حملات رقابية على الأسواق لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية ضارة