التموين: لم نرصد نقص أي سلعة في أول أيام رمضان

كشفت الغرفة المركزية لمتابعة الأسواق بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استقرار الأسواق والأسعار خلال أول أيام رمضان وأنه لم يتم رصد نقص أي سلعة في الأسواق أو زيادة غير مبررة في سعر أي سلعة.





وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه تجري متابعة الأسواق ورصد توافر السلع في الأسواق وخاصة في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية منها: فروع شركات الجملة والمجمعات البدالين ومنافذ جمعيتي.





وأكد كمال ل صدى البلد أن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية آمن ويكفي لشهور مشيرا إلى جهود هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وكذا جهود الرقابة والتوزيع وحماية المستهلك ومباحث التموين في مراقبة وضبط الأسواق.



