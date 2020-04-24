أخبار البرلمان| بشرى بشأن انخفاض أسعار السيارات.. واِعرف المتسبب في مسيرة كعبة الاسكندرية









قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بفتح باب ترخيص المركبات الجديد جيد ويساهم فى إيقاف خسائر أصحاب المعارض ويخفض أسعار السيارات.





















تحفظ محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.













تحفظت منى جاب الله أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا.

















قال سمير البطيخى عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن السبب فى مسيرة أهالى منطقة غريال بمحرم بك وسط الإسكندرية صباح اليوم هو بسبب عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية تبث أفكارا مشينة فى عقول المواطنين البسطاء.

















قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الماضي، لضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الإرهابية، ردا على الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر، حيث كان يقطن الإرهابي في إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته وكان يتردد على المنطقة في أوقات مختلفة.

















تقدمت المهندسة مي محمود، نائبة شباب الإسكندرية، باقتراح برغبة لمجلس الوزراء لإجراء امتحانات الثانوية العامة بالملاعب المفتوحة بمراكز الشباب والاندية الرياضية، استنادا إلى حكم المادة (133) من الدستور ونص المادة (234 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.













قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الإرهاب بشأن منع تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة، مايو الماضي، وتم إحالته إلى أمانة المجلس، لمنه لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة العامة حتى الآن، لأخذ الموافقة النهائية بشأنه.















