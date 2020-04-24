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رياضة

خاص | مدرب الزمالك السابق يكشف كيفية تحدي الأوبئة المنتشرة في إفريقيا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:40 م
ميتشو مدرب نادي الزمالك
ميتشو مدرب نادي الزمالك السابق
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مجدي سلامة
كشف الصربي ميلوتين سيريدوفيتش ميتشو مدرب نادي الزمالك السابق ، ومنتخب زامبيا الحالي عن كيفية تحديه للأوبئة المتواجدة في الدول الإفريقية أثناء مسيرته التدريبية على غرار ما يحدث حاليا بسبب فيروس كورونا .

وقال مدرب الزمالك السابق في تصريحات خاصة لصدى البلد "إعتقادي الشخصي أن كل الأوبئه تأتي من طريقتنا في احتوائها لانها نهج مختلف ، مضيفا، لذلك دائمًا كنتُ لم أتقرب من أي شخص في منطقة مقاربة للوباء، وكنت أحرص جيدًا على عدم الإختلاط فهو أمر مطلق ونهج منظم ومباح".

وأتم:"أيًا كان فأنا لست خبيرًا في تلك الأمور ، لكن لا يصح الدخول في الأعماق دون تحليل جيد واتمنى أن تعود الأمور لطبيعتها".

الجدير بالذكر أن نظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا بعد أن تفشى في الصين ثم أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط ، مما أدى إلى توقف الأنشطة الرياضية في العالم ودوريات كرة القدم بالإضافة إلى المسابقات القارية.
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