خاص | مدرب الزمالك السابق يكشف كيفية تحدي الأوبئة المنتشرة في إفريقيا





لذلك دائمًا كنتُ لم أتقرب من أي شخص في منطقة مقاربة للوباء، وكنت أحرص جيدًا على عدم الإختلاط فهو أمر مطلق ونهج منظم ومباح". وقال مدرب الزمالك السابق في تصريحات خاصة لصدى البلد "إعتقادي الشخصي أن كل الأوبئه تأتي من طريقتنا في احتوائها لانها نهج مختلف ، مضيفا،





وأتم:"أيًا كان فأنا لست خبيرًا في تلك الأمور ، لكن لا يصح الدخول في الأعماق دون تحليل جيد واتمنى أن تعود الأمور لطبيعتها".





الجدير بالذكر أن نظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا بعد أن تفشى في الصين ثم أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط ، مما أدى إلى توقف الأنشطة الرياضية في العالم ودوريات كرة القدم بالإضافة إلى المسابقات القارية.