اتحاد السلة يحدد قوائم الأندية حال استئناف الموسم

أكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، أن كل فريق سيستمر بقائمته المسجلة قبل التوقف، حال استكمال كافة مسابقات الموسم الرياضي.





واتفق مجلس أبو فريخة، على تحديد القوائم خلال اجتماعه عن طريق "فيديو كونفيرنس" في ظل الحرص الكامل على تطبيق تعليمات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار الاتحاد الى أنه لن يتم إضافة أي لاعب لقائمة أي نادٍ إلا بعد الانتهاء من كافة مسابقات الاتحاد لموسم 2019/2020، وذلك طبقًا للمواعيد التي سيحددها لاحقًا في نشرة قيد وتسجيل اللاعبين لموسم 2020/2021.



