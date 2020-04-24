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فن

عشان أسيبه يفوز .. محمد هنيدي ضاحكا: السقا وعدني يديني على كل جون فلوس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:51 م
هنيدى والسقا
هنيدى والسقا
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محمد بدران

شارك الفنان محمد هنيدى فى أولى حلقات برنامج " اغلب السقا" المذاع بفضائية "ام بي سي مصر".


دخل الفنانان أحمد السقا ومحمد هنيدي في تحد قوي خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات الخيري الترفيهي " اغلب السقا".


وحصل السقا؛ على جائزة مالية قدرها 100000 جنيه مصري؛ وتبرع لها لدار الاورمان لعلاج لسرطان بالصعيد.


نشر محمد هنيدي على صفحته بموقع "تويتر" مقطع فيديو من البرنامج وعلق قائلا "‏عايز اعترف ان السقا وعدني يديني على كل جون فلوس عشان اسيبه يفوز 😢 ‎@ElSaka"


برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.


البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.


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